Кейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионовдома обыграл(4:2).

Нападающий «шпор» Гарри Кейн оформил дубль в этом матче, тем самым установив историческое достижение в Лиге чемпионов. Как сообщает OptaJoe, английский форвард быстрее всех смог забить 20 голов в Лиге чемпионов. На это ему понадобилось 24 матча.

Прежнее достижение принадлежало итальянцу Алессандро Дель Пьеро, который достиг отметки в 20 забитых голов в ЛЧ за 26 матчей. На третьем месте в этом списке — голландец Рууд ван Нистелрой, забивший 20 голов за 27 матчей.

Лондонский клуб гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ. Команда Моуринью за тур до окончания группового этапа набрала 10 очков и стала недосягаема для «Црвены Звезды» (3 очка) и «Олимпиакоса» (1). 0