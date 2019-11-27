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    Кейн установил историческое достижение в Лиге чемпионов

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    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома обыграл «Олимпиакос» (4:2).

    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Нападающий «шпор» Гарри Кейн оформил дубль в этом матче, тем самым установив историческое достижение в Лиге чемпионов. Как сообщает OptaJoe, английский форвард быстрее всех смог забить 20 голов в Лиге чемпионов. На это ему понадобилось 24 матча.

    Прежнее достижение принадлежало итальянцу Алессандро Дель Пьеро, который достиг отметки в 20 забитых голов в ЛЧ за 26 матчей. На третьем месте в этом списке — голландец Рууд ван Нистелрой, забивший 20 голов за 27 матчей.

    Лондонский клуб гарантировал себе выход в плей-офф ЛЧ. Команда Моуринью за тур до окончания группового этапа набрала 10 очков и стала недосягаема для «Црвены Звезды» (3 очка) и «Олимпиакоса» (1). 0

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