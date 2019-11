Нападающийне сможет помочь своей команде в предстоящем матче группового турнира Лиги Европы против, сообщает Twitter Kosovan Football.

20-летнему футболисту из Косово отказали во въезде в Россию.

Edon Zhegrova has been denied entry into Russia ahead of his team's match with FC Krasnodar in the @EuropaLeague on Thursday. pic.twitter.com/qDUcuk7ZZ4