Гарсия: Мы увидели «Зенит» таким, каким его и ждали

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Мы пропустили оба гола, когда прижали к своим воротам, нам стоило быть агрессивнее в прессинге.

Я точно не жалею, что мы не стали играть от обороны. У нас в целом не было проблем в защите.

Сегодня вечером мы болеем за "Бенфику", а нам самим остается только побеждать "Лейпциг" в последнем туре — самую сильную команду нашей группы.

Нам нужно было играть лучше. Мы увидели "Зенит" таким, каким его и ждали: плотная игра в обороне, контратаки.

В первом тайме нам не хватило хладнокровия, 15 минут второго тайма мы провели очень хорошо, но в целом действовали слишком предсказуемо, постоянно старались атаковать через центр — это нам и помешало реализовать преимущество», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0