«Локомотив» — «Байер»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составына матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив»: Гильерме, Хёведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

«Байер»: Градецки, Рецос, Та, С. Бендер, Бэйли, Демирбай, Венделл, Диаби, Арангис, Фолланд, Беллараби.

После четырёх туров «Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе D и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Байер» замыкает квартет, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям. На первой и второй строчках соответственно располагаются «Ювентус» (10) и «Атлетико» (7).

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Байеру». Коэффициент на его победу — 1.92, на ничью — 4.10, тогда как на успех «Локомотива» — 4.25.

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