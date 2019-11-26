ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Тампа-Бэй»НХЛ. Ассистентский хет-трик Панарина, три очка Радулова, шайбы Кучерова и Сергачева
  • 20:26
    • WADA: Рекомендации комитета по соответствию не распространяются на Евро-2020
  • 20:00
    • Братья Миранчуки — в старте «Локо» на матч с «Байером»
  • 20:06
    • «Галатасарай» и «Брюге» огласили составы
  • 19:17
    • ЦСКА на выезде обыграл «Трактор»
  • 18:05
    • «Локомотив» проиграл «Байеру» в Юношеской лиге УЕФА
    Все новости спорта

    Братья Миранчуки — в старте «Локо» на матч с «Байером»

    «Локомотив» — «Байер»: составы, коэффициенты, онлайн

    Футбол Лига чемпионов Локомотив Футбол России Байер Футбол Германии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Определились стартовые составы «Локомотива» и «Байера» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Братья Миранчуки
    Братья Миранчуки

    «Локомотив»: Гильерме, Хёведес, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Баринов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

    «Байер»: Градецки, Рецос, Та, С. Бендер, Бэйли, Демирбай, Венделл, Диаби, Арангис, Фолланд, Беллараби.

    После четырёх туров «Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе D и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Байер» замыкает квартет, уступая «железнодорожникам» по дополнительным показателям. На первой и второй строчках соответственно располагаются «Ювентус» (10) и «Атлетико» (7).

  • «Почти» не считается. «Локомотив» упустил ничью, но заслужил уважение
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Локомотива» от «Ювентуса» в Лиге чемпионов
  • 07/11/2019

    • Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Байеру». Коэффициент на его победу — 1.92, на ничью — 4.10, тогда как на успех «Локомотива» — 4.25.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут. Следить за ходом матча можно тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 19-25 ноября
  • Вчера в 20:16
    •
  • Прогноз
  • «Локомотив» — «Байер»
  • 1.67
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли «Байер» реванш у «Локо» за поражение в Леверкузене?
  • «Локомотив» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Увидит ли публика на «Бернабеу» голевую феерию?
  • «Реал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • Добудет ли «Ман Сити» уверенную победу над «Шахтером»?
  • «Манчестер Сити» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Антон Шунин Футбол Символичный Шунин, полуподвиг «Аталанты» и магические 7 минутСамые сливки с чемпионатов европейской топ-пятерки и, конечно же, родной РПЛ в прошедшие выходные Вчера в 11:560
  • 15:06
    • Британский журналист: Рекомендации ВАДА никаким образом не коснутся чемпионата Европы
  • 14:52
    • Газзаев: Никаких проблем с допингом в футболе у нас не было
  • 15:30
    • Неймар в запасе на матч с «Реалом»
    Влашич забил единственный гол Футбол Случайный гол и вялая игра. «Пушка» Влашича спасла ЦСКА от потери очковРеакция спортивных СМИ на домашнюю победу ЦСКА над «Крыльями Советов» Вчера в 00:040
  • Экспресс дня

  • Останутся ли шансы у «Зенита» на плей-офф ЛЧ после игры с «Лионом»?
  • 2.86
    •
  • 19:40
    • «Магнитка» в овертайме уступила «Барысу»
  • 19:30
    • «Торпедо» взяло верх над «Автомобилистом»
  • 15:40
    • Стали известны результаты жеребьевки Кубка ФНЛ-2020
    Давид Сильва и Кевин Де Брейне Футбол По особому пути. «МанСити» сломил сопротивление «Челси»Команда Пепа Гвардиолы отдала владение сопернику, но отлично среагировала на пропущенный мяч 24/11/2019 в 14:431
  • 14:03
    • «Локомотив» сыграет с «Байером» в зеленой форме
  • 13:51
    • В УЕФА не комментируют ситуацию с «российским скандалом»
  • 13:09
    • Хоркина: Россия — всегда самая первая, поэтому к нам столько и придираются
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие