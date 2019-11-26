«Локомотив» — «Байер». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Лиги чемпионов 26 ноября 2019 года

Во вторник, 26 ноября, московский «Локомотив» примет леверкузенский «Байер» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Местом встречи будет «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Локомотив» — «Байер».

«Локомотив»

В Лиге чемпионов москвичи стартовали, одержав выездную победу над «Байером» (2:1). Открыв счет, россияне не смутились после автгола в свои ворота, вновь выйдя вперед.

Во втором туре подопечные Юрия Семина на своем поле уступили мадридскому «Атлетико» (0:2). Продержавшись первый тайм, «Локо» дважды пропустил сразу после перерыва.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В третьем и четвертом туре «Локомотив» встречался с «Ювентусом», проиграв оба матча со счетом 1:2. Домашнюю встречу москвичи проиграли, пропустив на последних минутах.

В последних матчах «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), и на выезде победил «Тамбов» (3:2)

После 17 туров РПЛ «Локо» с 34 очками идет на втором месте, отставая от «Зенит» на 5 очков. Разница мячей 27-18, 8 мячей забил Гжегож Крыховяк, по 4 Алексей Миранчук и Эдер.

В группе Д «Локомотив» с 3 очками идет на 3-м месте, на 4 балла отставая от идущего вторым «Юве». Разница мячей 4-7.

«Байер»

Стартовый поединок в еврокубках закончился для «львов» домашним поражением от «Локомотива» (1:2), а затем в Турине гости крупно проиграли «Ювентусу» (3:0).

В 3-м туре на «Ванда Метрополитано» «Байер» уступил «Атлетико» (1:0). Единственный гол во встрече забил Альваро Мората на 78 минуте.

На своем поле «Байер» одержал победу над «Атлетико» (2:1). Ведя весь матч 2:0, «аптекари» пропустили на последних минутах и едва не упустили победу в доп. время.

В последних минутах «Байер» на выезде победил «Вольфсбург» (2:0) и дома сыграл вничью с «Фрайбургом» (1:1).

После 12 туров Бундеслиги «Байер» с 19 очками идет на 9-м месте. Разница мячей 18-16, 5 голов забил Кевин Фолланд.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В группе Д «Байер» с 3 очками идет на 4-м месте, уступая «Локо» по дополнительным показателям. Разница мячей 3-7.

Прогноз

На победу «Локомотива» букмекеры дают коэффициент 3,40, на ничейный результат в основное время — 3,45, а на победу «Байера» — 2,15.

Обеим командам победа нужна позарез, встреча будет напряженной. Прогнозируем, что «Локомотив» как минимум не проиграет на своем поле.

Матч не обойдется без забитых мячей, интересен вариант «Обе забьют» за 1,70. 0