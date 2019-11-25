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    Малком: Получаю сообщения с просьбами вернуться в «Барселону»

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    Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.

    Малком
    Малком

    Форвард провел в каталонском клубе сезон-2018/19, минувшим летом он перешел в «Зенит».

    «Получаю сообщения с просьбами вернуться в "Барселону".

    Каждый раз, когда тренер давал мне возможность играть, я делал свою работу, и думаю, что делал хорошо. Вот почему фанаты "Барселоны" любят меня.

    Я не жалею о сезоне в "Барселоне". Я молод и хочу играть где угодно, потому что люблю футбол. "Зенит" — это команда, которая дала мне возможность играть в футбол», — цитирует RMC Малкома.

    В составе сине-бело-голубых Малком провел 2 неполных матча в августе, после чего пропустил большую часть сезона из-за травмы. 0

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