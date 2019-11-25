Малком: Получаю сообщения с просьбами вернуться в «Барселону»

Нападающий «Зенита»рассказал, что болельщикипросят его вернуться в команду.

Форвард провел в каталонском клубе сезон-2018/19, минувшим летом он перешел в «Зенит».

«Получаю сообщения с просьбами вернуться в "Барселону".

Каждый раз, когда тренер давал мне возможность играть, я делал свою работу, и думаю, что делал хорошо. Вот почему фанаты "Барселоны" любят меня.

Я не жалею о сезоне в "Барселоне". Я молод и хочу играть где угодно, потому что люблю футбол. "Зенит" — это команда, которая дала мне возможность играть в футбол», — цитирует RMC Малкома.

В составе сине-бело-голубых Малком провел 2 неполных матча в августе, после чего пропустил большую часть сезона из-за травмы. 0