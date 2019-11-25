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    Бубнов: «Спартак» стал более сбалансированным, чем раньше

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    Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал ничью москвичей с «Уралом» (0:0) в матче 17-го тура РПЛ.

    Александр Бубнов
    Александр Бубнов

    «"Спартак" 21 раз пробил по воротам "Урала", но так и не забил. Это связано и с везением, и с исполнительским мастерством, и с удачной игрой вратаря. "Спартак" имел преимущество весь матч, но открыть счет так и не смог.

    При этом команда стала более сбалансированная, чем раньше. И игроки говорили, и Доменико Тедеско, что хорошо, что они сыграли на ноль. В этом и суть: раньше "Спартак" все время пропускал, а сейчас уделяет большое внимание обороне. Отсюда и получается большее количество ударов, но это не говорит о том, что команда легко выиграет. Все-таки надо попадать в створ, а пока процент таких попаданий у "Спартака" очень низкий.

    Вообще "Урал" — сложный и неудобный соперник для "Спартака". Плюс у команды не играли Эрик Бикфалви и Петрюс Бумаль. Это большая потеря, но даже при этом екатеринбуржцы смогли не проиграть, хотя у "Спартака" было преимущество. Связываю это с тем, что "Спартак" для "Урала" — раздражитель, плюс Дмитрий Парфенов хорошо знает стиль игры москвичей», — цитирует Бубнова Sportbox. 0

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