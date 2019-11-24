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    Дубль Хоселу принес «Алавесу» победу над «Эйбаром»

    «Эйбар» — «Алавес»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 14-го тура чемпионата Испании «Алавес» на выезде обыграл «Эйбар» со счетом 2:0.

    «Алавес»
    «Алавес»

    Дублем в составе победителей отметился в концовке встречи Хоселу.

    Примера. 14-й тур
    «Эйбар» — «Алавес» — 0:2 (0:0)
    Голы: Хоселу, 85 (0:1). Хоселу, 90+1 (0:2)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Бигас, 81), Арбилья, Оливейра, Диоп (Рамис, 87), Эскаланте, Педро Леон, Орельяна, Кике, Серхио Энрич (Шарлес, 65), Де Бласис«Алавес»: Пачеко, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Сайнс (Понс, 65), Лукас (Хоселу, 72), Алейш Видаль, БеркПредупреждения: Ксимо Наварро, 37. Вакасо, 80. Арбилья, 88
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