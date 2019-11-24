«Эйбар» — «Алавес»: счет матча 0:2, обзор голов

Дублем в составе победителей отметился в концовке встречи Хоселу.
Примера. 14-й тур
«Эйбар» — «Алавес» — 0:2 (0:0)
Голы: Хоселу, 85 (0:1). Хоселу, 90+1 (0:2)«Эйбар»: Дмитрович, Хосе Анхель (Бигас, 81), Арбилья, Оливейра, Диоп (Рамис, 87), Эскаланте, Педро Леон, Орельяна, Кике, Серхио Энрич (Шарлес, 65), Де Бласис«Алавес»: Пачеко, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо, Сайнс (Понс, 65), Лукас (Хоселу, 72), Алейш Видаль, БеркПредупреждения: Ксимо Наварро, 37. Вакасо, 80. Арбилья, 88