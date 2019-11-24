Божович: «Крылья» были близки к ничьей

Главный тренер «Крыльев Советов»прокомментировал итоги матча 17-го тура РПЛ против(0:1).

«Думаю, первый хороший момент в матче был у нас — Радонич после углового бил с близкого расстояния. Забили бы, игра пошла бы по-другому.

В первом тайме специально отдали инициативу сопернику. Если бы не сделали этого, армейцы сами бы ее забрали себе.

ЦСКА до перерыва играл чуть получше, но особо опасных моментов не создавал. Второй тайм тоже начался с нашего момента.

В целом же игра была похожа на ничейную. Все решил хороший дальний удар Влашича, после которого нам не хватило сил отыграться.

К победе не скажу, но к ничьей мы были близки», — сказал Божович «Спорт-Экспрессу». 0