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    «Арсенал» и «Краснодар» огласили составы

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    Стали известны составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 17-го тура российской Премьер-лиги.

    Маркус Берг
    Маркус Берг

    Встреча пройдет в Туле и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Левашов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Фернандеш, Уткин, Вилена, Игнатьев, Сулейманов, Берг.

    Запасные: Синицын, Крицюк, Газинский, Скопинцев, Камболов, Стоцкий, Кайо, Намли, Вандерсон.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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