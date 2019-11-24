«Арсенал» Тула — «Краснодар». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата России 24 ноября 2019 года

«Арсенал» Тула
«Оружейники» за минувшие пять матчей проиграли лишь один раз, уступив на своей арене в первом поединке второго круга «Зениту» со счетом 0:1.
Также туляки выиграли одну игру, когда в Москве смогли положить на лопатки «Спартак» (1:0) в 15-м туре РПЛ. Остальные три игры они свели вничью. Две из них состоялись в чемпионате, а еще одна пришлась на кубковую встречу с «Уралом» (2:2), которому уступили по пенальти.
Перед стартом 17-го тура «Арсенал» находится на седьмой позиции, с 19 очками в активе. Отставание от шестого «Спартака» составляет всего лишь два очка.
В восьми домашних поединках РПЛ-2019/20 «пряники» добыли только две виктории, трижды сыграли вничью и столько же встреч проиграли, разница мячей — 9:10.
«Краснодар»
После 16 матчей у краснодарской команды на счету находится 30 очков и пятая позиция в турнирной таблице РПЛ, уступая лидеру чемпионата шесть пунктов.
На данный момент у «быков» 7-матчевая беспроигрышная серия, где они трижды выиграли и четыре матча закончили мировыми исходами.
Но за этот период в чемпионате России «зелено-белые» победили лишь раз, одолев еще в начале октября дома «Спартак» (2:1). После чего они четыре раза кряду сыграли вничью. В последнем туре «Краснодар» в Москве поделил очки с «Локомотивом» — 1:1.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Восемь выездных встреч этого розыгрыша РПЛ принесли краснодарцам три победы, три ничейных исходи и два поражения, разница забитых и пропущенных — 14:11.
В первом круге «Краснодар» дома обыграл «Арсенал» со счетом 2:0. В прошлом сезоне «быки» дважды одолели «канониров» по 3:0.
Прогноз на «Арсенал» Тула — «Краснодар»
Для «Краснодара» «оружейники» являются удобным соперником. «Быки» выиграли последние четыре игры у «Арсенала» «всухую». Считаем, что «пряники» смогут прервать эту неудачную серию. 0