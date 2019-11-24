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    Прервет ли «Арсенал» «сухую» серию в играх с «Краснодаром»?

    «Арсенал» Тула — «Краснодар». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата России 24 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Краснодар»
    Максим Беляев
    В воскресенье, 24 ноября, в 17-м туре российской Премьер-лиги тульский «Арсенал» на своем поле примет «Краснодар». Игра начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Ноября 2019 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 16:30 Краснодар Краснодар
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    «Арсенал» Тула

    «Оружейники» за минувшие пять матчей проиграли лишь один раз, уступив на своей арене в первом поединке второго круга «Зениту» со счетом 0:1.

    Также туляки выиграли одну игру, когда в Москве смогли положить на лопатки «Спартак» (1:0) в 15-м туре РПЛ. Остальные три игры они свели вничью. Две из них состоялись в чемпионате, а еще одна пришлась на кубковую встречу с «Уралом» (2:2), которому уступили по пенальти.

    Перед стартом 17-го тура «Арсенал» находится на седьмой позиции, с 19 очками в активе. Отставание от шестого «Спартака» составляет всего лишь два очка.

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  • 04/11/2019

    • В восьми домашних поединках РПЛ-2019/20 «пряники» добыли только две виктории, трижды сыграли вничью и столько же встреч проиграли, разница мячей — 9:10.

    «Краснодар»

    После 16 матчей у краснодарской команды на счету находится 30 очков и пятая позиция в турнирной таблице РПЛ, уступая лидеру чемпионата шесть пунктов.

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    На данный момент у «быков» 7-матчевая беспроигрышная серия, где они трижды выиграли и четыре матча закончили мировыми исходами.

    Но за этот период в чемпионате России «зелено-белые» победили лишь раз, одолев еще в начале октября дома «Спартак» (2:1). После чего они четыре раза кряду сыграли вничью. В последнем туре «Краснодар» в Москве поделил очки с «Локомотивом» — 1:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Восемь выездных встреч этого розыгрыша РПЛ принесли краснодарцам три победы, три ничейных исходи и два поражения, разница забитых и пропущенных — 14:11.

    В первом круге «Краснодар» дома обыграл «Арсенал» со счетом 2:0. В прошлом сезоне «быки» дважды одолели «канониров» по 3:0.

    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Краснодар»

    Для «Краснодара» «оружейники» являются удобным соперником. «Быки» выиграли последние четыре игры у «Арсенала» «всухую». Считаем, что «пряники» смогут прервать эту неудачную серию. 0

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    «Арсенал» Тула — «Краснодар». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч чемпионата России 24 ноября 2019 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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