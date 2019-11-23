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    «Манчестер Сити» оказался сильнее «Челси»

    «Манчестер Сити» — «Челси»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Манчестер Сити» в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги обыграл «Челси» со счетом 2:1.

    Рияд Марез
    Рияд Марез

    Первый гол на 21-й минуте удалось забить «синим». Н'Голо Канте удачно ворвался в штрафную и нанес точный удар под давлением Бенжамена Менди.

    Спустя восемь минут Кевин Де Брейне сравнял счет ударом с линии штрафной. При этом важно отметить, что ему помог рикошет от защитника «Челси».

    А на 37-й минуте команда Пепа Гвардиолы уже была впереди. Рияд Марез с правого фланга ворвался в штрафную и классно пробил низом в дальний угол. Этот гол и стал решающим.

    АПЛ. 13-й тур
    «Манчестер Сити» — «Челси» — 2:1 (2:1)
    Голы: 0:1 — 21 Канте, 1:1 — 29 де Брейне, 2:1 — 37 Марез«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Менди, Стоунз, Фернандиньо, Родри Эрнандес (Гюндоган, 52), Сильва (Фоден, 67), Стерлинг, де Брейне, Марез, Агуэро (Габриэл Жезус, 77)«Челси»: Аррисабалага, Зума, Томори, Эмерсон (Джеймс, 59), Аспиликуэта, Жоржиньо (Маунт, 74), Ковачич, Пулишич, Канте, Виллиан, Абрахам (Батшуайи, 73)Предупреждения: Жоржиньо (61), Гюндоган (90+1)

    В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Сити» поднялся на третье место (28 очков), а «Челси» опустился на четвертое (26 очков). 0

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