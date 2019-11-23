«Боруссия» Д — «Падерборн»: счет 3:3, обзор голов

Дортмундскаяна последних минутах матча спаслась от поражения в противостоянии с аутсайдером Бундеслиги клубом. Команды сыграли со счетом 3:3. Хозяев спас

Гости настолько обнаглели, что уже после первого тайма они вели в счете 0:3. Дубль в составе команды «Падерборн» сделал Мамба. Оба раза футболист оказывался лицом к лицу с голкипером практически наедине.

На 43 минуте аутсайдер турнира окончательно опозорил «дортмундцев». Сделал это Хольтманн.

«Боруссия» проснулась только во втором тайме. Сначала отличился Санчо благодаря передаче Хакими. Уже на 84 минуте встречи Хуммельс неглядя навесил в штрафную, а головой подставил Витцель.

Ничью для хозяев вырвал Ройс. Джейдон Санчо сделал решающий пас, а немец добил мяч головой в ворота.