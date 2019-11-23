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    Дортмундская «Боруссия» вырвала ничью у аутсайдера Бундеслиги

    «Боруссия» Д — «Падерборн»: счет 3:3, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» на последних минутах матча спаслась от поражения в противостоянии с аутсайдером Бундеслиги клубом «Падерборн». Команды сыграли со счетом 3:3. Хозяев спас Ройс.

    Марко Ройс
    Марко Ройс

    Гости настолько обнаглели, что уже после первого тайма они вели в счете 0:3. Дубль в составе команды «Падерборн» сделал Мамба. Оба раза футболист оказывался лицом к лицу с голкипером практически наедине.

    На 43 минуте аутсайдер турнира окончательно опозорил «дортмундцев». Сделал это Хольтманн.

    «Боруссия» проснулась только во втором тайме. Сначала отличился Санчо благодаря передаче Хакими. Уже на 84 минуте встречи Хуммельс неглядя навесил в штрафную, а головой подставил Витцель.

    Ничью для хозяев вырвал Ройс. Джейдон Санчо сделал решающий пас, а немец добил мяч головой в ворота.

    Бундеслига. 12 тур
    «Боруссия» Д — «Падерборн»
    Голы: 0:1 — 5 Мамба, 0:2 — 37 Мамба, 0:3 — 43 Хольтманн, 1:3 — 47 Санчо, 2:3 — 84 Витцель, 3:3 — 90 Ройс«Боруссия» Д: Бюрки, Шульц (Хакими, 46), Хуммельс, Пишчек, Геррейру, Дауд (Азар, 46), Вайгль, Витцель, Санчо, Ройс, Пако Алькасер (Брандт, 45)«Падерборн»: Цингерле, Шонлау, Янс, Килиан, Коллинз, Прегер, Гьясула, Василиадис (Сабири, 40), Хольтманн (Антви-Аджей, 62), Мамба, Цолински (Михель, 77)Предупреждения: Хуммельс (28), Вайгль (74), Хакими (84), Коллинз (84)
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