РПЛ. «Локо» с трудом обыграл «Тамбов», «Зенит» в гостях у «Рубина», «Спартак» сыграет с «Уралом»

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    С 22 по 24 ноября проходят матчи 17-го тура российской Премьер-лиги

    «Тамбов» — «Локомотив» 2:3

    «Локомотив» победил «Тамбов» в гостевом матче 17-го тура Премьер-лиги — 3:2.

    Первый гол забил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на 29-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество «железнодорожников» увеличил защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе, отправив мяч в свои ворота.

    Еще до перерыва тамбовцы сократили отставание благодаря Владимиру Обухову, а в начале второго тайма равновесие восстановил Михаил Костюков. Победу «Локо» принес Крыховяк, который оформил дубль на 55-й минуте.

    «Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (17) — 14-е.

    РПЛ. 17-й тур
    «Тамбов» — «Локомотив» (Москва) — 2:3
    Голы: Крыховяк, 29 (0:1). Ойеволе, 33 — в свои ворота (0:2). Обухов, 39 (1:2). Костюков, 47 (2:2). Крыховяк, 56 (2:3)«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Рыбин, Тетрашвили, Карасев (Часовских, 77), Костюков (Хосонов, 72), Чуперка, Килин, Обухов (Мамтов, 87)«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Мурило, Чорлука (Кверквелия, 46), Рыбус, Ал.Миранчук, Баринов, Крыховяк, Коломейцев, Ант.Миранчук, Эдер (Идову, 90+2)Предупреждения: Костюков, 35. Баринов, 65

    «Оренбург» — «Ахмат»

    23 ноября, 11:30 мск

    «Рубин» — «Зенит»

    23 ноября, 14:00 мск

    «Динамо» М — «Ростов»

    23 ноября, 16:30 мск

    «Уфа» — «Сочи»

    24 ноября, 11:30 мск

    «Урал» — «Спартак» М

    24 ноября, 14:00 мск

    «Арсенал» Тула — «Краснодар»

    24 ноября, 16:30 мск

    ЦСКА — «Крылья Советов»

    24 ноября, 19:00 мск

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