РПЛ. «Локо» с трудом обыграл «Тамбов», «Зенит» в гостях у «Рубина», «Спартак» сыграет с «Уралом»

С 22 по 24 ноября проходят матчи 17-го тура российской Премьер-лиги

«Тамбов» — «Локомотив» 2:3

«Локомотив» победил «Тамбов» в гостевом матче 17-го тура Премьер-лиги — 3:2.

Первый гол забил полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на 29-й минуте. Спустя четыре минуты преимущество «железнодорожников» увеличил защитник «Тамбова» Адесойе Ойеволе, отправив мяч в свои ворота.

Еще до перерыва тамбовцы сократили отставание благодаря Владимиру Обухову, а в начале второго тайма равновесие восстановил Михаил Костюков. Победу «Локо» принес Крыховяк, который оформил дубль на 55-й минуте.

«Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Тамбов» (17) — 14-е.

РПЛ. 17-й тур «Тамбов» — «Локомотив» (Москва) — 2:3 Голы: Крыховяк, 29 (0:1). Ойеволе, 33 — в свои ворота (0:2). Обухов, 39 (1:2). Костюков, 47 (2:2). Крыховяк, 56 (2:3)«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Грицаенко, Ойеволе, Рыбин, Тетрашвили, Карасев (Часовских, 77), Костюков (Хосонов, 72), Чуперка, Килин, Обухов (Мамтов, 87)«Локомотив»: Гильерме, Хеведес, Мурило, Чорлука (Кверквелия, 46), Рыбус, Ал.Миранчук, Баринов, Крыховяк, Коломейцев, Ант.Миранчук, Эдер (Идову, 90+2)Предупреждения: Костюков, 35. Баринов, 65

«Оренбург» — «Ахмат»

23 ноября, 11:30 мск

«Рубин» — «Зенит»

23 ноября, 14:00 мск

«Динамо» М — «Ростов»

23 ноября, 16:30 мск

«Уфа» — «Сочи»

24 ноября, 11:30 мск

«Урал» — «Спартак» М

24 ноября, 14:00 мск

«Арсенал» Тула — «Краснодар»

24 ноября, 16:30 мск

ЦСКА — «Крылья Советов»

24 ноября, 19:00 мск