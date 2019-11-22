Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020

Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.

Встречи состоятся в марте следующего года. По их итогам определятся еще четыре участника Евро-2020.

Итоги жеребьевки:

Путь A

Исландия — Румыния

Болгария — Венгрия

Путь B

Босния и Герцеговина — Северная Ирландия

Словакия — Ирландия

Путь C

Шотландия — Израиль

Норвегия — Сербия

Путь D

Грузия — Белоруссия

Северная Македония — Косово

Состоялась жеребьевка стыковых матчей #EURO2020. Полуфиналы состоятся 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.

Кого ждете на чемпионате Европы следующим летом? pic.twitter.com/mPm6JlZ3ni — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 22, 2019

Напомним, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе.

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