Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020

Жеребьевка Евро-2020
uefa.com
Встречи состоятся в марте следующего года. По их итогам определятся еще четыре участника Евро-2020.
Итоги жеребьевки:
Путь A
Исландия — Румыния
Болгария — Венгрия
Путь B
Босния и Герцеговина — Северная Ирландия
Словакия — Ирландия
Путь C
Шотландия — Израиль
Норвегия — Сербия
Путь D
Грузия — Белоруссия
Северная Македония — Косово
Состоялась жеребьевка стыковых матчей #EURO2020. Полуфиналы состоятся 26 марта 2020 года, финалы — 31 марта.— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) November 22, 2019
Кого ждете на чемпионате Европы следующим летом? pic.twitter.com/mPm6JlZ3ni
Напомним, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе.