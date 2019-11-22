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    Состоялась жеребьевка стыковых матчей Евро-2020

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    Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Жеребьевка Евро-2020
    Жеребьевка Евро-2020

    Встречи состоятся в марте следующего года. По их итогам определятся еще четыре участника Евро-2020.

    Итоги жеребьевки:

    Путь A
    Исландия — Румыния
    Болгария — Венгрия

    Путь B
    Босния и Герцеговина — Северная Ирландия
    Словакия — Ирландия

    Путь C
    Шотландия — Израиль
    Норвегия — Сербия

    Путь D
    Грузия — Белоруссия
    Северная Македония — Косово

    Напомним, сборная России обеспечила себе участие в Евро-2020, заняв второе место в отборочной группе.

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