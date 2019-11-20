Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Как сообщает Daily Mail,готов предложитьновый контракт. В связи с этим футболист может стать самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

Отмечается, что таким образом клуб хочет показать свое отношение к Стерлингу, а также заставить «Барселону» и «Реал» потерять интерес к вингеру. К слову, оба испанских гранда заинтересованы в трансфере британца следующим летом.

В прошлом году Стерлинг подписал с «шейхами» контракт, рассчитанный до 2023 года. При этом заработная плата составляла 350 тысяч евро в неделю. Клуб готов предложить еще больше. Это позволит футболисту стать самым высокооплачиваемым представителем АПЛ. 0