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    Стерлинг может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

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    Как сообщает Daily Mail, «Манчестер Сити» готов предложить Рахиму Стерлингу новый контракт. В связи с этим футболист может стать самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    Отмечается, что таким образом клуб хочет показать свое отношение к Стерлингу, а также заставить «Барселону» и «Реал» потерять интерес к вингеру. К слову, оба испанских гранда заинтересованы в трансфере британца следующим летом.

    В прошлом году Стерлинг подписал с «шейхами» контракт, рассчитанный до 2023 года. При этом заработная плата составляла 350 тысяч евро в неделю. Клуб готов предложить еще больше. Это позволит футболисту стать самым высокооплачиваемым представителем АПЛ. 0

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