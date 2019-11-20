СМИ: Почеттино летом возглавит «Баварию»

Экс-наставник «Тоттенхэма»летом 2020 года возглавит мюнхенскую «Баварию», утверждает Bild.

Аргентинский специалист придет на смену Хансу-Дитеру Флику, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Нико Ковача.

Главное условие прихода любого иностранца на пост главного тренера «Баварии» — знание немецкого языка, и Почеттино может в оставшееся до лета время пройти курс по его изучению.

Накануне Почеттино был уволен из «Тоттенхэма», в котором он проработал более пяти лет. Под его руководством лондонская команда в прошлом сезоне вышла в финал Лиги чемпионов. 0