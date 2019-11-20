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    СМИ: Почеттино летом возглавит «Баварию»

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    Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино летом 2020 года возглавит мюнхенскую «Баварию», утверждает Bild.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    Аргентинский специалист придет на смену Хансу-Дитеру Флику, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Нико Ковача.

    Главное условие прихода любого иностранца на пост главного тренера «Баварии» — знание немецкого языка, и Почеттино может в оставшееся до лета время пройти курс по его изучению.

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    • Накануне Почеттино был уволен из «Тоттенхэма», в котором он проработал более пяти лет. Под его руководством лондонская команда в прошлом сезоне вышла в финал Лиги чемпионов. 0

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