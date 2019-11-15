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    «Бавария» утвердила Флика в должности главного тренера команды

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    Ханс-Дитер Флик утверждён в должности главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Хёнесс, Салихамиджич и я публично объявили после матча в Дортмунде, что Флик является главным тренером до дальнейшего уведомления.

    И поскольку Ханси не хочет, чтобы каждую субботу его спрашивали, является ли он главным тренером в предстоящем матче, я сообщаю, что до дальнейшего уведомления Флик, по крайней мере до Рождества, будет руководить командой.

    Мы доверяем Флику. У него впечатляющие знания о тренировках и тактике. У него сложись хорошие отношения с игроками.

    А также нам нравится его симпатичная внешность. Я с уверенностью говорю: мы доверяем Ханси Флику!» — цитирует председателя правления клуба Карл-Хайнц Румменигге «Чемпионат».

    54-летний Флик был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Баварии» несколько недель назад, сменив ушедшего в отставку Нико Ковача.

    Под его руководством мюнхенцы одержали две победы в двух матчах. В Лиге чемпионов был обыгран «Олимпиакос» (2:0), а в чемпионате Германии — дортмундская «Боруссия» (4:0).

    Отметим, что президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс ушёл в отставку. 67-летний функционер принял решение не баллотироваться на новый срок.

    Его преемником на посту президента мюнхенского клуба станет Герберт Хайнер. 0

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