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    Официально: Луис Энрике вернулся в сборную Испании

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    Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании, объявил президент федерации футбола страны Луис Рубиалес на специальной пресс-конференции.

    Луис Энрике
    Луис Энрике

    Напомним, Энрике покинул национальную команду Испании в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая в итоге скончалась в сентябре 2019 года.

    В этот период сборной Испании руководил Роберт Морено. Под его руководством команда успешно квалифицировалась в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

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