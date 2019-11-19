Официально: Луис Энрике вернулся в сборную Испании

вернулся на пост главного тренера сборной, объявил президент федерации футбола страны Луис Рубиалес на специальной пресс-конференции.

Напомним, Энрике покинул национальную команду Испании в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая в итоге скончалась в сентябре 2019 года.

В этот период сборной Испании руководил Роберт Морено. Под его руководством команда успешно квалифицировалась в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.

⚡ Официально. Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании 🇪🇸

В июне он ушел из сборной по семейным причинам#ЕВРО2020 pic.twitter.com/UcnKc6J1Sv — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 19 ноября 2019 г.

0