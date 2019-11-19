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    Дания и Швейцария пробились на Евро-2020

    Ирландия — Дания: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Евро-2020 Сборная Швейцарии Сборная Дании Сборная Гиблартара Сборная Ирландии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Дании на выезде сыграла вничью с командой командой Ирландии (1:1) в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе D.

    Ирландия — Дания
    Ирландия — Дания

    Счет в матче на 73-й минуте открыли датчане. Далсгор сыграл в стенку с партнёром на правом краю, выполнил заброс на угол вратарской, куда влетел Мартин Братвайт и вытянутой ногой переправил сферу в угол ворот.

    На 85-й минуте ирландцы отыгрались — Стивенс выполнил подачу на дальнюю штангу датских ворот, где Мэтт Доэрти выиграл верховое единоборство и переправил мяч головой в сетку ворот.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа D
    Ирландия — Дания — 1:1 (0:0)
    Голы: Брэйтуэйт, 73 (0:1). Доэрти, 85 (1:1)Ирландия: Рэндолф, Доэрти, Даффи, Иган (Кларк, 46), Стивенс, Браун, Уилан (Магуайр, 82), Хендрик, Хурихэйн (Робинсон, 68), Макклин, МакголдрикДания: Шмайхель, Дальсгор, Йергенсен, Кьер, Стрюгер Ларсен, Брэйтуэйт, Шене (Кристенсен, 84), Эриксен, Дилэйни (Хейбьерг, 13), Поульсен, Корнелиус (Дольберг, 33)Предупреждения: Шене, 33. Уилан, 55. Макклин, 78. Шмайхель, 90+3

    В другом матче группы сборная Швейцарии на выезде разгромила команду Гибралтара со счетом 6:1.

    Дублем в составе швейцарцев отметился Седрик Иттен, еще по разу отличились Рубен Варгас, Кристиан Фасснахт, Лорис Бенито и Гранит Джака.

    Единственный гол хозяев при счете 0:3 забили Рис Стач.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа D
    Гибралтар — Швейцария — 1:6 (0:1)
    Голы: Иттен, 10 (0:1). Варгас, 50 (0:2). Фасснахт, 57 (0:3). Стич, 74 (1:3). Бенито, 75 (1:4). Иттен, 84 (1:5). Джака, 86 (1:6)Гибралтар: Коулинг, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Барнетт, Бритто, Муэли, Уокер, Бадр (Понс, 85), Кашаро (Кумбс, 61), Де Барр (Стич, 61)Швейцария: Зоммер, Родригес, Ланг, Бенито, Эльведи, Аканджи (Эрай Джемерт, 65), Джака, Закария (Соу, 60), Фасснахт, Варгас (Эбишер, 85), ИттенПредупреждения: Родригес, 18. Уокер, 29. Эльведи, 50. Бритто, 78. Стич, 90+2

    Швейцария и Дания вышли на чемпионат Европы-2020. Датчане с 18 очками выиграли группу D. Швейцария (17) — вторая, Ирландия (12) — третья, Грузия (8) — четвертая, Гибралтар (0) — последний. 0

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