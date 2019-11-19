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    Дзюба назвал цель сборной России на Евро-2020

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    Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, какую цель ставит перед собой команда в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    «Считаю, мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир. Конечно, хочется побеждать. Но нужно решать проблемы по мере их поступления, узнать, какой окажется группа. Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Но хочется выйти как минимум в четвертьфинал. На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы. Как минимум два матча мы проведем дома, это для нас огромное подспорье.

    Насколько важно играть перед своими болельщиками? Очень важно! Чемпионат Европы, который проходил во Франции, создал ощущение, будто мы играли в гостях: так болели за соперников в матчах с Англией и Уэльсом. На чемпионате мира болельщики придавали нам силы, уверенность. Когда тебя весь стадион поддерживает, скандирует, кричит "Вперед, Россия!", поет гимн, это обязывает ко многому.

    Это еще круче (что матч пройдет в Санкт-Петербурге), хотя я люблю "Лужники" не меньше, чем стадион в Санкт-Петербурге. В любом случае чемпионат Европы или мира — лучшее событие в карьере футболиста», — цитирует Дзюбу пресс-служба УЕФА. 0

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