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    Гол Месси спас Аргентину от поражения в товарищеском матче с Уругваем

    Аргентина — Уругвай: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Сборная Аргентины Сборная Уругвая
    Сборных Аргентины и Уругвая не выявили победителя в товарищеском матче. Игра, прошедшая в Тель-Авиве (Израиль), завершилась со счетом 2:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе уругвайцев отличились Эдинсон Кавани и Луис Суарес, у Аргентины забили Серхио Агуэро и Лионель Месси. Отметим, что аргентинцы ушли от поражения в самой концовке встречи после гола Месси с пенальти в компенсированное время.

    Капитан «Барселоны» забил во втором матче подряд после возвращения в национальную команду по отбытии дисквалификации. Ранее Месси забил победный гол в матче со сборной Бразилии.

    Товарищеские матчи (сборные)
    «Аргентина» — «Уругвай» — 2:2 (0:1)
    Голы: Кавани, 34 (0:1); Агуэро, 63 (1:1); Суарес, 68 (1:2); Месси, 90+2 — с пенальти (2:2)Аргентина: Андрада, Саравиа, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико, Паредес (Николас Гонсалес, 79), Де Пауль (Гидо, 88), Акунья (Домингес, 68), Дибала (Мартинес, 76), Месси, АгуэроУругвай: Кампанья, Касерес, Коатес (Джованни Гонсалес, 17), Годин, Винья, Торрейра, Весино, Вальверде (Бентанкур, 75), Лозано (Браво, 88), Кавани (Лаксальт, 56), Суарес
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