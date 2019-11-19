Аргентина — Уругвай: счет матча 2:2, обзор голов

Фрагмент матча
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В составе уругвайцев отличились Эдинсон Кавани и Луис Суарес, у Аргентины забили Серхио Агуэро и Лионель Месси. Отметим, что аргентинцы ушли от поражения в самой концовке встречи после гола Месси с пенальти в компенсированное время.
Капитан «Барселоны» забил во втором матче подряд после возвращения в национальную команду по отбытии дисквалификации. Ранее Месси забил победный гол в матче со сборной Бразилии.
Товарищеские матчи (сборные)
«Аргентина» — «Уругвай» — 2:2 (0:1)
Голы: Кавани, 34 (0:1); Агуэро, 63 (1:1); Суарес, 68 (1:2); Месси, 90+2 — с пенальти (2:2)Аргентина: Андрада, Саравиа, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико, Паредес (Николас Гонсалес, 79), Де Пауль (Гидо, 88), Акунья (Домингес, 68), Дибала (Мартинес, 76), Месси, АгуэроУругвай: Кампанья, Касерес, Коатес (Джованни Гонсалес, 17), Годин, Винья, Торрейра, Весино, Вальверде (Бентанкур, 75), Лозано (Браво, 88), Кавани (Лаксальт, 56), Суарес