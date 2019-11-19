Аргентина — Уругвай: счет матча 2:2, обзор голов

Сборныхне выявили победителя в товарищеском матче. Игра, прошедшая в Тель-Авиве (Израиль), завершилась со счетом 2:2.

В составе уругвайцев отличились Эдинсон Кавани и Луис Суарес, у Аргентины забили Серхио Агуэро и Лионель Месси. Отметим, что аргентинцы ушли от поражения в самой концовке встречи после гола Месси с пенальти в компенсированное время.

Капитан «Барселоны» забил во втором матче подряд после возвращения в национальную команду по отбытии дисквалификации. Ранее Месси забил победный гол в матче со сборной Бразилии.