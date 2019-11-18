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    Тренер Сан-Марино: В матче с Россией хотим показать качественный футбол

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    Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варрелла заявил, что его команда рассчитывает продемонстрировать неплохой уровень игры в матче отбора Евро-2020 со сборной России.

    Франко Варрелла
    Франко Варрелла

    Первый матч команд прошел 8 июня в Саранске и завершился крупной победой россиян со счетом 9:0.

    «Я не хочу, чтобы был такой же результат, как в Саранске. Соперник сильный, может забить много мячей. Мы знаем, что у нас разный уровень, но мы хотели бы показать качественный футбол.

    За Артемом Дзюбой отдельно следить не будем, у всех российских игроков отличные качества, если мы сосредоточимся только на Дзюбе, то дадим пространство для других футболистов», — рассказал Варрелла ТАСС.

    Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Сан-Марино — Россия состоится во вторник, 19 ноября. Начало — в 22:45 (мск).

    Отметим, что сборная России уже гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы.

    После девяти игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. У Сан-Марино 0 очков и разница мячей 1:46. 0

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