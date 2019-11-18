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    Гендиректор ЦСКА рассказал, что бы он изменил в российском футболе

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    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что бы он поменял в отечественном футболе.

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    «Отношение людей к футболу. Футбол все-таки тоже можно считать искусством. Хотелось бы видеть, как на матчи приходят семьями, как это происходит в Англии, Германии.

    Понятно, что клубы и игроки должны для этого проводить определенную работу.

    С учетом того количества стадионов новых и современных, которые были построены к чемпионату мира, посещаемость, конечно, растет. Но нам еще далеко до европейских стандартов.

    Также хотелось бы, чтобы было поменьше скандалов, которые, к сожалению, иногда у нас все-таки случаются. С одной стороны это жизнь, но хотелось бы, чтобы было меньше.

    Я имею ввиду дело Кокорина и Мамаева, появляющиеся время от времени допинговые скандалы.

    Мне больше был приятен ажиотаж после того, как наша сборная удачно выступила на чемпионате мира.

    Это объединило страну. Атмосфера была фантастической. Хотелось бы, чтобы больше было таких событий в футболе.

    И в третью очередь, хотелось бы, чтобы наши клубы научились зарабатывать. Для нас это проблема. У нас наблюдается очень большое влияние и зависимость от госфинансирования.

    В стране очень много клубов, которые напрямую зависят от дотаций госкорпораций. Хотелось бы, чтобы мы сами научились вести этот бизнес таким образом, чтобы не ложиться бременем на государственный бюджет.

    В стране и так хватает направлений, нуждающихс в финансировании со стороны государства, чем футбол», — сказал Бабаев в интервью Youtube-каналу «Moscow Lawyers». 0

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