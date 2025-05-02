Эсхата — Хосилот. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 2 мая 2025 года

2 мая в 7-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Хосилот». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эсхата» — «Хосилот», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эсхата»

Турнирное положение: «Эсхата» начал чемпионат на своем уровне. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Эсхата» в 7 стартовых матчах добыл 9 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Эсхата» не дала себя обыграть «Истиклолу» (1:1).

До того команда не смогла переиграть «Регар-ТадАЗу» (1:1). А вот поединок с «Худжандом» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Эсхата» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Эсхата» в последнее время угодила в кризис. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

Матчи с «Хосилотом» для команды складываются исторически успешно. В четырех очных поединках «Эсхата» победила 3 раза при одной ничьей.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем паче, «Хосилот» команда обыграла в 3 последних очных поединках.

«Хосилот»

Турнирное положение: «Хосилот» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Хосилот» в 7 матчах чемпионата набрал лишь 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 11 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. Встреча с «Панджшером» принесла три очка (2:1).

До того команда подписала мировую с «Истаравшаном» (1:1). А вот чуть ранее она была бита «Равшаном» (1:2).

При этом «Хосилот» в 5 своих последних поединках добыл всего одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Хосилот» не столь преуспевает в плане реализации. Команда в 7 турах отличилась 7 результативными выстрелами.

При этом «Хосилот» потенциально способен побороться за попадание в пятерку. Да и не проигрывала команда в двух своих последних поединках.

А вот «Эсхату» команда не обыгрывает уже 2 года. Да и оборона клуба из Фархора явно не выглядит монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Хосилот» постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Хосилот» не проигрывал в 2 своих последних поединках

«Эсхата» не побеждает 3 матча кряду

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: «Эсхата» традиционно успешно противостоит «Хосилоту», и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют проблемы с реализацией, да и «Эсхата» явно воспользуется преимуществом своего поля.

Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38