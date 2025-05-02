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    Долгожданная виктория «Эсхаты»?

    Эсхата — Хосилот. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Таджикистана, 2 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз и ставки на «Эсхата» — «Хосилот»
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    2 мая в 7-м туре чемпионата Таджикистана по футболу сыграют «Эсхата» и «Хосилот». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эсхата» — «Хосилот», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Таджикистан. Высшая лига 02 Мая 2025 года

    Эсхата

  • Худжанд
    •  Эсхата 15:00 Хосилот

    Хосилот

  • Пархар
    •

    «Эсхата»

    Турнирное положение: «Эсхата» начал чемпионат на своем уровне. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Эсхата» в 7 стартовых матчах добыл 9 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает чуть реже 2 мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Эсхата» не дала себя обыграть «Истиклолу» (1:1).

    До того команда не смогла переиграть «Регар-ТадАЗу» (1:1). А вот поединок с «Худжандом» завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Эсхата» забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Эсхата» в последнее время угодила в кризис. Команда не побеждает уже 3 матча кряду.

    Матчи с «Хосилотом» для команды складываются исторически успешно. В четырех очных поединках «Эсхата» победила 3 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем паче, «Хосилот» команда обыграла в 3 последних очных поединках.

    «Хосилот»

    Турнирное положение: «Хосилот» выдал скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Хосилот» в 7 матчах чемпионата набрал лишь 6 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 11 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. Встреча с «Панджшером» принесла три очка (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Истаравшаном» (1:1). А вот чуть ранее она была бита «Равшаном» (1:2).

    При этом «Хосилот» в 5 своих последних поединках добыл всего одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Хосилот» не столь преуспевает в плане реализации. Команда в 7 турах отличилась 7 результативными выстрелами.

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    При этом «Хосилот» потенциально способен побороться за попадание в пятерку. Да и не проигрывала команда в двух своих последних поединках.

    А вот «Эсхату» команда не обыгрывает уже 2 года. Да и оборона клуба из Фархора явно не выглядит монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Хосилот» постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Хосилот» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • «Эсхата» не побеждает 3 матча кряду

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: «Эсхата» традиционно успешно противостоит «Хосилоту», и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости имеют проблемы с реализацией, да и «Эсхата» явно воспользуется преимуществом своего поля.

    Ставка: Победа «Эсхаты» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эсхата — Хосилот?

    Матч Эсхата — Хосилот состоится 02 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Таджикистана.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эсхата — Хосилот?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эсхата — Хосилот?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эсхата — Хосилот?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Таджикистана в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эсхата — Хосилот?

    Коэффициенты букмекеров: «Эсхата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

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    Эсхата — Хосилот: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 02.05.202516:00. Долгожданная виктория «Эсхаты»?
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