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    «Урал» стал победителем турнира на Кипре

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    Екатеринбургский «Урал» в финале товарищеского турнира на Кипре обыграл московскую «Родину» со счетом 3:1.

    «Урал»
    «Урал»

    В составе победителей отличились Михал Кухарчик, Рафал Аугустыняк и Эрик Бикфалви.

    В чемпионате России «Урал» идет на 9-м месте, имея в активе 19 очков.

    Товарищеские матчи. Korantina Homes Cup
    «Урал» (Екатеринбург) — «Родина» (Москва) — 3:1 (1:0)
    Голы: Кухарчик, 26 (1:0). Аугустыняк, 80 (2:0). Лопатин, 82 (2:1). Бикфалви, 84 (3:1)Нереализованный пенальти: Волков (Родина), 82 (вратарь)«Урал»: Ал.Мамин, Меркулов, Арт.Мамин, Фидлер, Кулаков, Димитров (Насыров, 61), Ильин (Бавин, 55), Егорычев (Щербаков, 90), Аугустыняк, Бикфалви, Кухарчик (Магомадов, 76)
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