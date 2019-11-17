Шевченко: Впервые в истории Украина прошла отбор без поражений

Главный тренер сборной Украиныпрокомментировал ничью с Сербией (2:2) в отборочном матче Евро-2020.

Украинцы, досрочно обеспечившие себе путевку на чемпионат Европы, ушли от поражения в компенсированное время.

«Я очень рад. Это год получился очень хорошим для нас. Впервые в истории мы прошли отбор без поражений.

Теперь будем ждать жеребьевку и строить свою подготовку. Хотя процесс уже пошел, наши мысли уже давно о Евро-2020.

Спасибо ребятам за эту игру, было очень непросто. Мы плохо начинали оба тайма, но в целом контролировали матч.

Важно, что команда до конца выполняла то, что мы запланировали. В результате мы забили на последних секундах.

Ребята, которые до этого играли меньше, провели очень хороший матч. Сидорчук, Коваленко, Цыганков... Беседин, Шахов и Шепелев отлично вошли в игру.

Радует, что у нас появляется костяк команды: не только основной состав, но и резерв. Есть конкуренция. Я очень доволен этим», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0