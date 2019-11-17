ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матчеГермания — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраивается
  • 19:01
    • Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020, Сербия не справилась с Украиной
  • 17:53
    • «Армавир» выиграл у лидера ФНЛ
  • 17:22
    • «Трактор» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ
  • 16:54
    • «Ротор» сыграл вничью с «Краснодаром-2»
  • 14:04
    • «Барселона» ведет переговоры с Месси о продлении контракта
    Все новости спорта

    Португалия обыграла Люксембург и вышла на Евро-2020, Сербия не справилась с Украиной

    Люксембург — Португалия: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Евро-2020 Сборная Португалии Португалия Сборная Люксембурга Сборная Украины Футбол Украины Сборная Сербии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Португалии одержала гостевую победу над командой Люксембурга в матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Бернарду Силва исполнил классную передачу на Бруну Фернандеша и тот прицельно пробил с линии штрафной в ближний угол ворот.

    А на 87-й минуте Роналду отпасовал у чужой штрафной правее на Бернарду Силву и тот навесил во вратарскую, где толком не получился удар у Диогу Жоты. мяч отскочил к Криштиану и тот с метра подправил его в цель.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа B
    Люксембург — Португалия — 0:2 (0:1)
    Голы: Бруну Фернандеш, 39 (0:1). Криштиану Роналду, 86 (0:2)Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Баррейро (Синани, 74), Родригеш, Янс, Герсон, Скендерович, Тюрпель (О.Тилль, 59), В.Тилль (Жоаким, 82), ДевилльПортугалия: Руй Патрисиу, Рикарду Перейра, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Криштиану Роналду, Данилу Перейра, Пиззи (Жоау Моутинью, 62), Бруну Фернандеш (Невеш, 90), Бернарду Силва, Андре Силва (Жота, 71)Предупреждения: Девилль, 7. Шано, 16. Бернарду Силва, 71

    Португалия набрала 17 очков и закончила отборочный турнир на второй строчке группы В. Люксембург с 4 очками на 4-м месте.

    В другом матче группы сборная Украины на выезде сыграла вничью с командой Сербии — 2:2.

    Уже на 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Радоньич вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал в центр на Тадича, а удар Душана рукой принял на себя Матвиенко.

    Сам Тадич уверенным ударом с «точки» развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    На 32-й минуте счет сравнялся. Коваленко отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Цыганкова, а тот здорово навесил в центр на линию вратарской, откуда Яремчук точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

    Сербы вновь повели на 56-й минуте. После подачи с правого фланга атаки от Тадича получил мяч во вратарской Александр Митрович и прицельно с близкой дистанции пробил мимо Андрея Пятова.

    А на третьей компенсированной минуте украинцы отыгрались. Первый удар от Караваева с края штрафной в ближний угол ворот парировал Райкович. После этого на подборе оказался Ярмоленко, отпасовал в центр на Беседина и тот при помощи небольшого рикошета от соперника отправил мяч в угол ворот.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа B
    Сербия — Украина — 2:2 (1:1)
    Голы: Тадич, 9 — с пенальти (1:0). Яремчук, 32 (1:1). Митрович, 56 (2:1). Беседин, 90+3 (2:2)Сербия: Райкович, Ник.Максимович, Коларов, Миленкович, Родич, Тадич, Нем.Максимович (Миливоевич, 76), Гудель, Ляич (Гачинович, 69), Радоньич (Милинкович-Савич, 82), МитровичУкраина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Цыганков (Беседин, 77), Сидорчук, Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Ярмоленко, ЯремчукПредупреждения: Матвиенко, 8. Радоньич, 34. Коларов, 84

    Украина с 20 очками возглавляет группу В. Сербия, набрав 14 очков осталась третьей. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраивается
  • 14:33
    •
  • Прогноз
  • Косово — Англия
  • 1.60
  • Сегодня в 20:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли Англия обыграть Косово?
  • Косово — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Кто окажется сильнее в паре Циципас — Тим?
  • Циципас — Тим. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Франция постарается сохранить первое место в группе H
  • Албания — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Бостон» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ, «Флорида» одолела «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Чикаго» разгромил «Нэшвилл»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября 08:370
  • 19:57
    • «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Калевом»
  • 19:48
    • Мамаев: Впечатления самые позитивные, счастлив вернуться на поле
  • 19:36
    • Литва обыграла Новую Зеландию
    Вирджил ван Дейк Футбол Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20Десятка лучших защитников английской Премьер-лиги прямо сейчас Вчера в 21:100
  • Экспресс дня

  • Швейцария без проблем добудет билет на Евро-2020?
  • 2.48
    •
  • 19:23
    • «Химки» обыграли «Чертаново» и догнали «Ротор»
  • 18:44
    • Медведев: Не надо посыпать голову пеплом, надо готовиться к Евро
  • 18:20
    • «Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»
    Гильерме в форме сборной России Футбол Сборная не в форме. Как поссорились РФС и AdidasИзучаем конфликт, в результате которого сборная России осталась без формы к Евро-2020 15/11/2019 в 23:120
  • 18:11
    • «Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» на выезде
  • 17:39
    • Ракитич хочет перейти в «Ювентус»
  • 17:05
    • Юсков стал вторым на дистанции 1500 м на этапе КМ в Минске
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие