Люксембург — Португалия: счет матча 0:2, обзор голов

одержала гостевую победу надв матче 10-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В.

Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Бернарду Силва исполнил классную передачу на Бруну Фернандеша и тот прицельно пробил с линии штрафной в ближний угол ворот.

А на 87-й минуте Роналду отпасовал у чужой штрафной правее на Бернарду Силву и тот навесил во вратарскую, где толком не получился удар у Диогу Жоты. мяч отскочил к Криштиану и тот с метра подправил его в цель.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа B Люксембург — Португалия — 0:2 (0:1) Голы: Бруну Фернандеш, 39 (0:1). Криштиану Роналду, 86 (0:2)Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Баррейро (Синани, 74), Родригеш, Янс, Герсон, Скендерович, Тюрпель (О.Тилль, 59), В.Тилль (Жоаким, 82), ДевилльПортугалия: Руй Патрисиу, Рикарду Перейра, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Криштиану Роналду, Данилу Перейра, Пиззи (Жоау Моутинью, 62), Бруну Фернандеш (Невеш, 90), Бернарду Силва, Андре Силва (Жота, 71)Предупреждения: Девилль, 7. Шано, 16. Бернарду Силва, 71

Португалия набрала 17 очков и закончила отборочный турнир на второй строчке группы В. Люксембург с 4 очками на 4-м месте.

В другом матче группы сборная Украины на выезде сыграла вничью с командой Сербии — 2:2.

Уже на 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Радоньич вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал в центр на Тадича, а удар Душана рукой принял на себя Матвиенко.

Сам Тадич уверенным ударом с «точки» развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

На 32-й минуте счет сравнялся. Коваленко отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Цыганкова, а тот здорово навесил в центр на линию вратарской, откуда Яремчук точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот.

Сербы вновь повели на 56-й минуте. После подачи с правого фланга атаки от Тадича получил мяч во вратарской Александр Митрович и прицельно с близкой дистанции пробил мимо Андрея Пятова.

А на третьей компенсированной минуте украинцы отыгрались. Первый удар от Караваева с края штрафной в ближний угол ворот парировал Райкович. После этого на подборе оказался Ярмоленко, отпасовал в центр на Беседина и тот при помощи небольшого рикошета от соперника отправил мяч в угол ворот.

Евро-2020. Отборочный турнир. Группа B Сербия — Украина — 2:2 (1:1) Голы: Тадич, 9 — с пенальти (1:0). Яремчук, 32 (1:1). Митрович, 56 (2:1). Беседин, 90+3 (2:2)Сербия: Райкович, Ник.Максимович, Коларов, Миленкович, Родич, Тадич, Нем.Максимович (Миливоевич, 76), Гудель, Ляич (Гачинович, 69), Радоньич (Милинкович-Савич, 82), МитровичУкраина: Пятов, Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Цыганков (Беседин, 77), Сидорчук, Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Ярмоленко, ЯремчукПредупреждения: Матвиенко, 8. Радоньич, 34. Коларов, 84

Украина с 20 очками возглавляет группу В. Сербия, набрав 14 очков осталась третьей. 0