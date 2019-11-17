Люксембург — Португалия: счет матча 0:2, обзор голов

Счет в матче был открыт на 39-й минуте. Бернарду Силва исполнил классную передачу на Бруну Фернандеша и тот прицельно пробил с линии штрафной в ближний угол ворот.
А на 87-й минуте Роналду отпасовал у чужой штрафной правее на Бернарду Силву и тот навесил во вратарскую, где толком не получился удар у Диогу Жоты. мяч отскочил к Криштиану и тот с метра подправил его в цель.
Португалия набрала 17 очков и закончила отборочный турнир на второй строчке группы В. Люксембург с 4 очками на 4-м месте.
В другом матче группы сборная Украины на выезде сыграла вничью с командой Сербии — 2:2.
Уже на 9-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти — Радоньич вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал в центр на Тадича, а удар Душана рукой принял на себя Матвиенко.
Сам Тадич уверенным ударом с «точки» развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
На 32-й минуте счет сравнялся. Коваленко отпасовал низом вперед по правому флангу атаки на Цыганкова, а тот здорово навесил в центр на линию вратарской, откуда Яремчук точным ударом головой отправил мяч в сетку ворот.
Сербы вновь повели на 56-й минуте. После подачи с правого фланга атаки от Тадича получил мяч во вратарской Александр Митрович и прицельно с близкой дистанции пробил мимо Андрея Пятова.
А на третьей компенсированной минуте украинцы отыгрались. Первый удар от Караваева с края штрафной в ближний угол ворот парировал Райкович. После этого на подборе оказался Ярмоленко, отпасовал в центр на Беседина и тот при помощи небольшого рикошета от соперника отправил мяч в угол ворот.
Украина с 20 очками возглавляет группу В. Сербия, набрав 14 очков осталась третьей. 0