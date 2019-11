Сборная Германии установила рекорд чемпионатов Европы

Сборнаяпосле победы над командой Белоруссии (4:0) и обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020.

Бундестим вышла на чемпионат Европы в 13-й раз, что является рекордом, сообщает Gracenote Live.

Примечательно, что сборная Германии квалифицируется в финальную часть Евро регулярно с 1972 года.

Сборная Германии трижды выигрывала чемпионат Европы — в 1972, в 1980 и 1996 годах.

