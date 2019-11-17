Гамула: Хотел бы, чтобы Акинфеев вернулся в сборную

Известный тренерпрокомментировал возможное возвращение голкиперав сборную России.

«Я хотел бы, чтобы он вернулся. Но раз год назад Игорь объявил об уходе из национальной команды, значит, на это у него были серьезные основания. Акинфеев не из тех, кто принимает спонтанные решения.

Похоже, старые травмы все чаще дают о себе знать, вот и предпочел сосредоточиться на игре за клуб. Тревожно ли за вратарскую позицию перед Евро-2020? Нет. У нас достаточно хороших вратарей.

Сегодня в сборной первый номер Гильерме, а завтра может быть уже Джанаев. Или Шунин. Еще и талантливая молодежь на подходе. Имею в виду Сафонова с Максименко», — цитирует Гамулу «Спорт-Экспресс». 0