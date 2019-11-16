Испания — Мальта: счет матча 7:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(7:0) в рамках 9-го тура отборочного этапа Евро-2020 в группе F.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Разыграли испанцы угловой, мяч заметался по штрафной мальтийцев, Морено головой сделал скидку во вратарскую, откуда Мората протолкнул мяч за линию ворот.

На 41-й минуте Навас затеял атаку правым краем, далее сделал передачу в центр, Морено в касание исполнил пас в штрафную на ход Касорле, который обработал мяч и затем элегантно пробил в самый угол ворот.

На 62-й минуте, после подачи от угла поля Алькасер от ближней штанги головой сделал передачу во вратарскую, откуда Торрес грудью занёс мяч за линию ворот.

Спустя минуту испанский перехват в центре поля разогнал быструю атаку, Морено сделал передачу в центр штрафной, Сарабия ударом в касание запустил мяч в дальнюю девятку.

На 69-й минуте Алькантара пасом в центр штрафной разрезал оборону мальтийцев, Ольмо мяч подхватил, обыграл вратаря и поразил пустые ворота.

Еще две минуты спустя Эрнандес классную диагональ нарисовал к дальней штанге, Бернат в касание сделал передачу во вратарскую, а Морено уже закатил мяч в ворота.

Окончательный счет в матче был установлен на 85-й минуте. Испанцы разыграли угловой, Хесус Навас получил передачу за штрафной, прицелился и пробил под дальнюю штангу — голкипер даже не дёрнулся.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F Испания — Мальта — 7:0 (2:0) Голы: Мората, 23 (1:0). Касорла, 41 (2:0). Пау Торрес, 62 (3:0). Сарабия, 63 (4:0). Ольмо, 69 (5:0). Морено, 71 (6:0). Хесус Навас, 85 (7:0)Испания: Пау Лопес, Хесус Навас, Альбиоль, Серхио Рамос (Пау Торрес, 60), Бернат, Тиагу Алькантара, Эрнандес, Касорла (Пако Алькасер, 53), Морено, Мората (Ольмо, 66), СарабияМальта: Бонелло, Карболан (Микаллеф, 33), Дж.Каруана, Аджус, З.Мускат, Пизани (Греч, 75), Пайбер, Велла, Р.Мускат (Т.Каруана, 63), Мбонг, Нвоко

В другом матче группы сборная Румынии на своем поле уступила сборной Швеции со счетом 0:2.

Счет в матче на 18-й минуте открыл форвард «Краснодара» Маркус Берг. На 34-й минуте отличился Робин Куайсон.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F Румыния — Швеция — 0:2 (0:2) Голы: Берг, 18 (0:1). Куэйсон, 34 (0:2)Румыния: Тэтэрушану, Неделчару, Рус, Могош, Дяк (Хаджи, 46), Станчу (Алибек, 72), Митрицэ, Банку, Бэлуцэ, Кешеру (Коман, 57), ПушкашШвеция: Ольсен, Гранквист, Лустиг, Бенгтссон, Линделеф, Ларссон (Свенссон, 69), Экдаль, Куэйсон, Форсберг, Олссон, Берг (Исак, 78)Предупреждения: Станчу, 23. Линделеф, 50. Банку, 55

После этой победы шведы обеспечили себе выход в финальную часть турнира. Сборная Испании уже ранее квалифицировалась из группы. 0