Испания — Мальта: счет матча 7:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Разыграли испанцы угловой, мяч заметался по штрафной мальтийцев, Морено головой сделал скидку во вратарскую, откуда Мората протолкнул мяч за линию ворот.
На 41-й минуте Навас затеял атаку правым краем, далее сделал передачу в центр, Морено в касание исполнил пас в штрафную на ход Касорле, который обработал мяч и затем элегантно пробил в самый угол ворот.
На 62-й минуте, после подачи от угла поля Алькасер от ближней штанги головой сделал передачу во вратарскую, откуда Торрес грудью занёс мяч за линию ворот.
Спустя минуту испанский перехват в центре поля разогнал быструю атаку, Морено сделал передачу в центр штрафной, Сарабия ударом в касание запустил мяч в дальнюю девятку.
На 69-й минуте Алькантара пасом в центр штрафной разрезал оборону мальтийцев, Ольмо мяч подхватил, обыграл вратаря и поразил пустые ворота.
Еще две минуты спустя Эрнандес классную диагональ нарисовал к дальней штанге, Бернат в касание сделал передачу во вратарскую, а Морено уже закатил мяч в ворота.
Окончательный счет в матче был установлен на 85-й минуте. Испанцы разыграли угловой, Хесус Навас получил передачу за штрафной, прицелился и пробил под дальнюю штангу — голкипер даже не дёрнулся.
В другом матче группы сборная Румынии на своем поле уступила сборной Швеции со счетом 0:2.
Счет в матче на 18-й минуте открыл форвард «Краснодара» Маркус Берг. На 34-й минуте отличился Робин Куайсон.
После этой победы шведы обеспечили себе выход в финальную часть турнира. Сборная Испании уже ранее квалифицировалась из группы. 0