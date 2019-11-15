РФС предложил Черчесову новый контракт

Российский футбольный союз предложил главному тренеру национальной командызаключить новый контракт.

Об этом рассказал глава союза Александр Дюков.

«По документам мы должны сделать предложение Станиславу Саламовичу, потому что он решил задачу. Но сделали его не поэтому, а по доброй воле. Наше предложение по контракту находится на рассмотрении у Черчесова.

Как отношусь к совмещению? Отрицательно», — приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме «2+2». Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. 0