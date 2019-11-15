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    Adidas разработает новую форму для сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    У сборной России по футболу будет новая форма, которую разработает Adidas. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

    Александр Алаев
    Александр Алаев

    Ранее стало известно, что новая форма сборной России, представленная 7 ноября, не устроила руководство РФС и некоторых игроков.

    «У нас будет новая форма, которую разработает Adidas. Ожидаем новый дизайн, когда он будет, Adidas пока не ответил.

    В сентябре были образцы, попросили убрать цвета на рукавах. Потом был показ в начале января тренерскому штабу, рукава были без символики национального флага. Начали дискутировать с ребятами, что форма выглядит простой, начали обсуждать возможность вернуть цвета. Но окончательного согласования не было.

  • Adidas прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России
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    • РФС считает этот вариант неудачным. Это обоюдная вина наша и Adidas, не оформили весь цикл. Текущий вариант нас не устраивает, болельщиков. Время еще есть, чтобы всем вместе все исправить. Мы 12 лет успешно сотрудничаем, надо учесть этот сбой, чтобы в дальнейшем не повторилось», — цитирует Алаева «Р-Спорт». 0

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