Adidas разработает новую форму для сборной России

У сборной России по футболу будет новая форма, которую разработает Adidas. Об этом заявил генеральный секретарь РФС

Ранее стало известно, что новая форма сборной России, представленная 7 ноября, не устроила руководство РФС и некоторых игроков.

«У нас будет новая форма, которую разработает Adidas. Ожидаем новый дизайн, когда он будет, Adidas пока не ответил.

В сентябре были образцы, попросили убрать цвета на рукавах. Потом был показ в начале января тренерскому штабу, рукава были без символики национального флага. Начали дискутировать с ребятами, что форма выглядит простой, начали обсуждать возможность вернуть цвета. Но окончательного согласования не было.

РФС считает этот вариант неудачным. Это обоюдная вина наша и Adidas, не оформили весь цикл. Текущий вариант нас не устраивает, болельщиков. Время еще есть, чтобы всем вместе все исправить. Мы 12 лет успешно сотрудничаем, надо учесть этот сбой, чтобы в дальнейшем не повторилось», — цитирует Алаева «Р-Спорт». 0