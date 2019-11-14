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    Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

    Футбол Евро-2020 Сборная Турции Сборная Исландии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Турции на своем поле сыграла вничью с командой Исландии (0:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Набрав 20 очков, турецкая команда поднялись на 1-е место в группе H и обеспечили себе попадание в финальную часть турнира. Исландия занимает третью позицию, у них 16 очков.

    В следующем туре 17 ноября Турция сыграет в гостях с Андоррой, а Исландия в тот же день на чужом поле встретится с Молдавией.

    В октябре на Евро-2020 вышли Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания.

    Евро-2020. Отборочный турнир. Группа H
    Турция — Исландия — 0:0
    Турция: Гюнок, Зеки Челик (Эмер Байрам, 90+4), Чаглар Сеюнджю, Мерих Демирал, Умут Мераш, Дженгиз Юндер (Юсуф Языджи, 81), Озан, Окай Йокушлу, Махмут Текдемир, Бурак Йылмаз, Хакан Чалханоглу (Каан Айхан, 87)Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Пальссон, Р.Сигурдссон, Траустасон (Магнуссон, 63), Бедварссон, Бьяднасон, Скуласон (Андерсон, 85), Сигтоурссон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (А.Сигурдссон, 24)Предупреждения: Озан, 8. Траустасон, 36. Окай Йокушлу, 82. Сигтоурссон, 84. Зеки Челик, 90+4
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