Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

на своем поле сыграла вничью с(0:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Набрав 20 очков, турецкая команда поднялись на 1-е место в группе H и обеспечили себе попадание в финальную часть турнира. Исландия занимает третью позицию, у них 16 очков.

В следующем туре 17 ноября Турция сыграет в гостях с Андоррой, а Исландия в тот же день на чужом поле встретится с Молдавией.

В октябре на Евро-2020 вышли Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина, Испания.