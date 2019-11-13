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    «Тоттенхэм» имеет несколько вариантов для замены Почеттино

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    Как сообщает The Telegraph, Маурисио Почеттино может уйти с поста главного тренера «Тоттенхэма». Таким образом, клуб начал подыскивать специалисту замену.

    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино

    Отмечается, что в списке кандидатов есть пять фамилий. В первую очередь рассматриваются Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо, которые могут заменить Почеттино даже в течение сезона.

    Помимо этих двух тренеров команду могут возглавить Юлиан Нагельсманн, Эдди Хау или Гарет Саутгейт. Трое сейчас имеют постоянную занятость и непонятно, смогут ли они прийти в клуб зимой.

    Нынешний сезон в АПЛ для «Тоттенхэма» один из самых тяжелых за последние несколько лет. После 12 туров команда находится на 14 строчке. 0

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