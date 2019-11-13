«Тоттенхэм» имеет несколько вариантов для замены Почеттино

Как сообщает The Telegraph,может уйти с поста главного тренера. Таким образом, клуб начал подыскивать специалисту замену.

Отмечается, что в списке кандидатов есть пять фамилий. В первую очередь рассматриваются Массимилиано Аллегри и Жозе Моуриньо, которые могут заменить Почеттино даже в течение сезона.

Помимо этих двух тренеров команду могут возглавить Юлиан Нагельсманн, Эдди Хау или Гарет Саутгейт. Трое сейчас имеют постоянную занятость и непонятно, смогут ли они прийти в клуб зимой.

Нынешний сезон в АПЛ для «Тоттенхэма» один из самых тяжелых за последние несколько лет. После 12 туров команда находится на 14 строчке. 0