У Тедеско были предложения из Бундеслиги

Главный тренеротметил, что имел ряд предложений от других команд до перехода в московский клуб.

«Если не вдаваться в подробности, то скажу просто — да, они были. От команд из-за границы и от клубов Бундеслиги. Каждая команда была по-своему привлекательной для меня. Но, что касается "Спартака", я был убежден, что это верный шаг», — цитирует Тедеско Kicker.

Тедеско возглавил «Спартак» в октябре текущего года. На посту наставника «красно-белых» немецкий тренер итальянского происхождения сменил отправленного в отставку Олега Кононова.

В прошлом специалист тренировал «Шальке». 0