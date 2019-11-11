Руководство «Арсенала» поставило Эмери ультиматум

По информации источника, руководство лондонцев дало испанскому специалисту шесть матчей на исправление текущей ситуации.
После 12 туров АПЛ столичный клуб располагается на 6-м месте, на 17 очков отставая от лидирующего «Ливерпуля».
Соперниками «Арсенала» в следующих шести матчах станут «Саутгемптон», «Айнтрахт», «Норвич», «Брайтон», «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».
Победа над немецким клубом позволит команде Эмери досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы.
Эмери возглавил «Арсенал» летом 2018 года. В минувшем сезоне он вывел лондонский клуб в финал Лиги Европы, где «канониры» проиграли «Челси» (1:4). 0