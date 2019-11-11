Руководство «Арсенала» поставило Эмери ультиматум

Главный тренер «Арсенала»в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщает сообщает Evening Standard

По информации источника, руководство лондонцев дало испанскому специалисту шесть матчей на исправление текущей ситуации.

После 12 туров АПЛ столичный клуб располагается на 6-м месте, на 17 очков отставая от лидирующего «Ливерпуля».

Соперниками «Арсенала» в следующих шести матчах станут «Саутгемптон», «Айнтрахт», «Норвич», «Брайтон», «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Победа над немецким клубом позволит команде Эмери досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы.

Эмери возглавил «Арсенал» летом 2018 года. В минувшем сезоне он вывел лондонский клуб в финал Лиги Европы, где «канониры» проиграли «Челси» (1:4). 0