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    Вирджил ван Дейк: Мы не думаем о ничье

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    Перед центральным матчем 12 тура АПЛ защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк дал интервью и рассказал о настрое команды перед встречей с «Ман Сити».

    Вирджил ван Дейк
    Вирджил ван Дейк

    «Угроза, исходящая от них, очевидна. Они чемпионы, у них очень качественный состав, четкий план, фантастический тренер, фантастические игроки, их очень сложно обыграть.

    Мы опережаем их на 6 очков, но это может быстро измениться. Мы не станем думать или обсуждать, устроит ли нас ничья, — мы хотим побеждать в каждом матче.

    Мы довольны своим положением в таблице и тем, каким образом мы выигрываем матчи. Тренер прав, когда говорит, что нужно уделять внимание лишь следующей встрече. Этот посыл неизменен за время моего пребывания тут.

    Мы понимаем чувства фанатов, но не можем сожалеть о прошлом сезоне. "Ман Сити" опередил нас на 1 очко, и это нужно уважать», — цитирует футболиста Daily Mail. 0

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