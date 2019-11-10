«Барселона» — «Сельта»: счет матча 4:1

В матче 13-го тура испанской Примерыодержала домашнюю победу надсо счетом 4:1.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте, когда в ворота гостей был назначен пенальти. Фирло получил мяч рядом с лицевой линией и прострелил вдоль ворот, а Айду, блокируя эту передачу в подкате, сыграл рукой.

Лионель Месси уверенно пробил с 11-метровой отметки в левый нижний угол, сделав перед этим обманное движение корпусом, на которое среагировал вратарь, завалившийся в другую сторону.

На 42-й минуте гости отыгрались. Со стандарта пробил Оласа — и ему удался великолепный кручёный удар в правый угол ворот — Тер Штеген не дотянулся.

В добавленное к первому тайму время Месси великолепно выполнил удар со штрафного — мяч пролетел над «стенкой» и завернул точно под штангу, почти в верхний угол.

А на 48-й минуте аргентинец оформил хет-трик, снова исполнив штрафной с очень удобной для Лионеля точки. Месси исполнил удар внутренней стороной левой стопы, послав мяч над «стенкой» под правую штангу.

На 85-й минуте защита «Сельты» выбила мяч из штрафной после навеса Дембеле на штангу, но на подборе оказался Бускетс, на удар которого никто среагировать не успел — ни защитники, ни вратарь, попавшийся на противоходе.

«Барселона» набрала 25 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» занимает 18-е место с 9 очками.