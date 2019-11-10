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    «Барселона» разгромила «Сельту», Месси оформил хет-трик

    «Барселона» — «Сельта»: счет матча 4:1

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    В матче 13-го тура испанской Примеры «Барселона» одержала домашнюю победу над «Сельтой» со счетом 4:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 23-й минуте, когда в ворота гостей был назначен пенальти. Фирло получил мяч рядом с лицевой линией и прострелил вдоль ворот, а Айду, блокируя эту передачу в подкате, сыграл рукой.

    Лионель Месси уверенно пробил с 11-метровой отметки в левый нижний угол, сделав перед этим обманное движение корпусом, на которое среагировал вратарь, завалившийся в другую сторону.

    На 42-й минуте гости отыгрались. Со стандарта пробил Оласа — и ему удался великолепный кручёный удар в правый угол ворот — Тер Штеген не дотянулся.

    В добавленное к первому тайму время Месси великолепно выполнил удар со штрафного — мяч пролетел над «стенкой» и завернул точно под штангу, почти в верхний угол.

    А на 48-й минуте аргентинец оформил хет-трик, снова исполнив штрафной с очень удобной для Лионеля точки. Месси исполнил удар внутренней стороной левой стопы, послав мяч над «стенкой» под правую штангу.

    На 85-й минуте защита «Сельты» выбила мяч из штрафной после навеса Дембеле на штангу, но на подборе оказался Бускетс, на удар которого никто среагировать не успел — ни защитники, ни вратарь, попавшийся на противоходе.

    «Барселона» набрала 25 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Сельта» занимает 18-е место с 9 очками.

    Примера. 13-й тур
    «Барселона» — «Сельта» — 4:1 (2:1)
    Голы: Месси, 23 — с пенальти (1:0). Оласа, 42 (1:1). Месси, 45+1 (2:1). Месси, 48 (3:1). Бускетс, 85 (4:1)«Барселона»: тер Штеген, Семеду (Бускетс, 23), Пике, Юмтити, Фирпо, де Йонг, Сержи Роберто, Артур, Месси, Гризманн (Л.Суарес, 73), Фати (Дембеле, 46)«Сельта»: Бланко, Мальо, Айду, Араухо, Оласа, Систо (Мендес, 64), Шейх (Фернандес, 81), Бельтран, Лоботка (Д.Суарес, 76), Хункa, АспасПредупреждения: Юмтити, 25. Месси, 40. Бельтран, 45. Сержи Роберто, 52. Бускетс, 88
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