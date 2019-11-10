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    «Атлетико» одержал волевую победу над «Эспаньолом»

    «Атлетико» — «Эспаньол»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Эспаньолом» (3:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

    «Атлетико»
    «Атлетико»

    Счет в матче на 38-й минуте открыли гости. В отборе сыграл Виктор Санчес, который выкатил мяч на линию штрафной под удар Серхи Дардеру, а тот точно пробил по воротам Облака.

    Мадридцы отыгрались в добавленное к первому тайму время. Томас исполнил заброс в штрафную соперника, Альваро Мората первым касанием принял мяч, а вторым уложил его на линию ворот, откуда Анхель Корреа и сравнял счет.

    «Атлетико» вышел вперед на 58-й минуте. Витоло отдал пас на Морату, который внутренней стороной стопы отправил мяч в верхний угол ворот «Эспаньола».

    А на 90-й минуте провалилась оборона «Эспаньола». Диего Коста адресовал пас в центр штрафной на Эктора Эрреру, но тот пропустил мяч за спину, где и находился Коке, который расстрелял ворота с 3 метров.

    Эта победа позволила мадридцам подняться на 3-ю строчку турнирной таблицы Примеры, набрав 24 очка. Каталонцы по-прежнему занимают 19-е место с 8 очками.

    Напомним, что «Атлетико» является соперником «Локомотива» по группе D в Лиге чемпионов, «Эспаньол» сражается с ЦСКА в группе H Лиги Европы.

    Примера. 13-й тур
    «Атлетико» — «Эспаньол» — 3:1 (1:1)
    Голы: Дардер, 38 (0:1). Корреа, 45+1 (1:1). Мората, 58 (2:1). Коке, 90+1 (3:1)«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Коке, Сауль, Эррера, Партей, Мората (Диегу Коста, 80), Корреа (Льоренте, 89), Витоло (Лемар, 75)«Эспаньол»: Диего Лопес, Хави Лопес, Эспиноса, Давид Лопес, Налду (Вила, 18), Гомес, Виктор Санчес (Мелендо, 72), Дардер, Рока, Феррейра, У Лэй (Кампусано, 59)Предупреждения: Налду, 45+3. Сауль, 60. Кампусано, 64. Партей, 85
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