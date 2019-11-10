«Атлетико» — «Эспаньол»: счет матча 3:1, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании.

Счет в матче на 38-й минуте открыли гости. В отборе сыграл Виктор Санчес, который выкатил мяч на линию штрафной под удар Серхи Дардеру, а тот точно пробил по воротам Облака.

Мадридцы отыгрались в добавленное к первому тайму время. Томас исполнил заброс в штрафную соперника, Альваро Мората первым касанием принял мяч, а вторым уложил его на линию ворот, откуда Анхель Корреа и сравнял счет.

«Атлетико» вышел вперед на 58-й минуте. Витоло отдал пас на Морату, который внутренней стороной стопы отправил мяч в верхний угол ворот «Эспаньола».

А на 90-й минуте провалилась оборона «Эспаньола». Диего Коста адресовал пас в центр штрафной на Эктора Эрреру, но тот пропустил мяч за спину, где и находился Коке, который расстрелял ворота с 3 метров.

Эта победа позволила мадридцам подняться на 3-ю строчку турнирной таблицы Примеры, набрав 24 очка. Каталонцы по-прежнему занимают 19-е место с 8 очками.

Напомним, что «Атлетико» является соперником «Локомотива» по группе D в Лиге чемпионов, «Эспаньол» сражается с ЦСКА в группе H Лиги Европы.