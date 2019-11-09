ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал»Примера. «Реал» играет с «Эйбаром», «Барселона» примет «Сельту»
  • 18:33
    • «Тамбов» одержал волевую победу над «Ростовом»
  • 22:48
    • «Бавария» крупно обыграла «Боруссию» из Дортмунда
  • 22:35
    • «Реал» разгромил «Эйбар» и возглавил таблицу Примеры
  • 22:27
    • «Арсенал» на выезде проиграл «Лестеру»
  • 21:56
    • «Интер» одолел «Верону» и возглавил таблицу Серии А
    Все новости спорта

    «Арсенал» на выезде проиграл «Лестеру»

    «Лестер» — «Арсенал»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Лестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Арсенал» потерпел гостевое поражение от «Лестера» (0:2) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 68-й минуте, после классно разыгранной комбинации Тилеманс отпасовал низом с правого края чужой штрафной на левый край владений Лено, откуда Варди ударом в касание поразил ближний угол ворот.

    На 76-й минуте Очередную комбинацию классно разыграли хозяева. В её завершении Варди отпасовал на Мэддисона, а тот прицельно пробил в ближний угол ворот Лено с линии чужой штрафной.

    «Лестер» с 26 очками занял второе место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» — 6-я строчка и 17 баллов. Лидером является «Ливерпуль» (31 очко).

    Для «Лестера» эта победа стала четвертой кряду в чемпионате Англии.

    АПЛ. 12-й тур
    «Лестер» — «Арсенал» — 2:0 (0:0)
    Голы: Варди, 68 (1:0). Мэддисон, 75 (2:0)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Прат, 74), Мэддисон, Варди, Перес (Грэй, 60)«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Колашинац, Чемберс, Бельерин, Холдинг (Пепе, 77), Езил, Торрейра (Уиллок, 80), Гендузи, Ляказетт, ОбамеянгПредупреждения: Эванс, 55. Бельерин, 88
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Камбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
  • 05/11/2019 в 14:40
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Астон Вилла»
  • 2.55
  • Завтра в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барса» на «Камп Ноу» отыграется за последние неудачи
  • «Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Как сыграют россияне в финальном матче Кубка Карьяла?
  • Чехия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.59
    •
  • Чья беспроигрышная серия прервется на «Энфилде»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    ЦСКА Футбол Бесполезная ничья. У ЦСКА остались лишь теоретически шансы на плей-оффРеакция спортивных СМИ на безголевую ничью ЦСКА и «Ференцвароша» Вчера в 02:060
  • 19:57
    • «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Шеффилдом»
  • 19:35
    • Дубль Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Гертой»
  • 18:50
    • Сборная России по буллитам обыграла Швецию
    «Краснодар» Футбол Бенефис Ману. «Краснодар» вернулся в гонку за путевкой в плей-офф ЛЕУверенная домашняя победа «Краснодара» над «Трабзонспором» — в нашем обзоре прессы Вчера в 00:380
  • Экспресс дня

  • Сделают ли «мерсисайдцы» серьезную заявку на чемпионство?
  • 3.06
    •
  • 23:00
    • Тедеско: Мы очень плотно работаем над стандартами
  • 21:42
    • Чехия вышла в лидеры Кубка Карьяла, обыграв Финляндию
  • 21:13
    • Первушин: Наши победы над «Ростовом» — стечение обстоятельств
    Россия — Финляндия Хоккей Забивали только защитники. Россияне начали Кубок Карьяла с поражения от финновСМИ — о поражение России от Финляндии в матче Евротура Вчера в 12:180
  • 18:10
    • «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в АПЛ
  • 16:03
    • «Динамо» победило в Казани «Рубин»
  • 15:45
    • «Барселона» готовится к эпохе после Месси — президент
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие