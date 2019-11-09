«Лестер» — «Арсенал»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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На 68-й минуте, после классно разыгранной комбинации Тилеманс отпасовал низом с правого края чужой штрафной на левый край владений Лено, откуда Варди ударом в касание поразил ближний угол ворот.
На 76-й минуте Очередную комбинацию классно разыграли хозяева. В её завершении Варди отпасовал на Мэддисона, а тот прицельно пробил в ближний угол ворот Лено с линии чужой штрафной.
«Лестер» с 26 очками занял второе место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» — 6-я строчка и 17 баллов. Лидером является «Ливерпуль» (31 очко).
Для «Лестера» эта победа стала четвертой кряду в чемпионате Англии.
АПЛ. 12-й тур
«Лестер» — «Арсенал» — 2:0 (0:0)
Голы: Варди, 68 (1:0). Мэддисон, 75 (2:0)«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Прат, 74), Мэддисон, Варди, Перес (Грэй, 60)«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Колашинац, Чемберс, Бельерин, Холдинг (Пепе, 77), Езил, Торрейра (Уиллок, 80), Гендузи, Ляказетт, ОбамеянгПредупреждения: Эванс, 55. Бельерин, 88