«Лестер» — «Арсенал»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(0:2) в матче 12-го тура чемпионата Англии.

На 68-й минуте, после классно разыгранной комбинации Тилеманс отпасовал низом с правого края чужой штрафной на левый край владений Лено, откуда Варди ударом в касание поразил ближний угол ворот.

На 76-й минуте Очередную комбинацию классно разыграли хозяева. В её завершении Варди отпасовал на Мэддисона, а тот прицельно пробил в ближний угол ворот Лено с линии чужой штрафной.

«Лестер» с 26 очками занял второе место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» — 6-я строчка и 17 баллов. Лидером является «Ливерпуль» (31 очко).

Для «Лестера» эта победа стала четвертой кряду в чемпионате Англии.