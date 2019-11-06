Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)сохранила преимущество перед располагающейся на седьмой строчкепо итогам матчей четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.

Португалия не смогла увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В этот день петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» (0:2), а португальская «Бенфика» на выезде уступила французскому «Лиону» (1:3). Таким образом, в их активе осталось 43,883 и 44,849 балла соответственно.

Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов.

Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. 0