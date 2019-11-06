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    Португалия не смогла увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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    Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия сохранила преимущество перед располагающейся на седьмой строчке Россией по итогам матчей четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Португалия не смогла увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
    Португалия не смогла увеличить отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

    В этот день петербургский «Зенит» дома потерпел поражение от немецкого «Лейпцига» (0:2), а португальская «Бенфика» на выезде уступила французскому «Лиону» (1:3). Таким образом, в их активе осталось 43,883 и 44,849 балла соответственно.

    Потеря шестого места означает, что в 2021 году мы как минимум на сезон лишимся одной команды в еврокубках и одной прямой путевки в Лигу чемпионов.

    Седьмая страна может быть представлена только двумя клубами в Лиге чемпионов, и лишь один из них попадет напрямую в основной этап. Еще одна команда (обладатель Кубка страны-2020/21) будет заявлена в отборочный турнир Лиги Европы, а еще две — в отборочные раунды Конференс Лиги, нового клубного турнира. 0

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