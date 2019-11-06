Окслейд-Чемберлен: Мы создали множество моментов и должны были забивать еще

Полузащитник «Ливерпуля»прокомментировал победу над(2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором он забил победный гол.

«В первом тайме могли сыграть лучше. В перерыве в раздевалке обсудили несколько вещей, и это дало свои плоды.

Мы создали множество моментов и должны были забивать еще. Над этим надо работать.

Не думаю, что я когда-либо по ходу карьеры регулярно забивал голы, но это действительно приятно.

Знаю, что еще могу существенно прибавить в оборонительных действиях. Но, конечно, гол всегда радует, ведь ты помогаешь команде побеждать.

Впереди еще два матча группового этапа, но первое место в группе — это очень хорошо. Особенно в свете важнейшего поединка с "Манчестер Сити" в ближайшие выходные», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0