Окслейд-Чемберлен: Мы создали множество моментов и должны были забивать еще

Алекс Окслейд-Чемберлен
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«В первом тайме могли сыграть лучше. В перерыве в раздевалке обсудили несколько вещей, и это дало свои плоды.
Мы создали множество моментов и должны были забивать еще. Над этим надо работать.
Не думаю, что я когда-либо по ходу карьеры регулярно забивал голы, но это действительно приятно.
Знаю, что еще могу существенно прибавить в оборонительных действиях. Но, конечно, гол всегда радует, ведь ты помогаешь команде побеждать.
Впереди еще два матча группового этапа, но первое место в группе — это очень хорошо. Особенно в свете важнейшего поединка с "Манчестер Сити" в ближайшие выходные», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0