Милнер: «Стандарты» всегда таят в себе опасность

Полузащитник «Ливерпуля»прокомментировал победу над(2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Считаю, порой мы играли неплохо. Ребята старались изо всех сил, держали высокий темп.

Мы могли выиграть крупнее, но надо отдать должное сопернику. Они действовали здорово, так что результатом я доволен.

"Стандарты" всегда таят в себе опасность. В нашем составе было сразу шесть перестановок, и в таких условиях непросто придерживаться своего стиля.

Над этим и будем работать. В Лиге чемпионов простых матчей не бывает. Да, банальные слова, но ведь это правда!

Нам осталось довершить начатое, но у нас есть все шансы на выход из группы», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0