ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Команда Лэмпарда проигрывала 1:4 по ходу матчаСверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»
  • 22:57
    • «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в Москве
  • 23:57
    • Семин: Дуглас Коста — это какой-то рок для меня
  • 23:53
    • «Тоттенхэм» обыгрывает «Црвену Звезду» после первого тайма
  • 22:48
    • «Бавария» обыграла «Олимпиакос» и вышла в плей-офф ЛЧ
  • 22:12
    • Бэйл не попал в заявку «Реала» на матч с «Галатасараем»
    Все новости спорта

    «Тоттенхэм» обыгрывает «Црвену Звезду» после первого тайма

    «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм»: счет 0:1 после первого тайма, обзор гола

    Футбол Лига чемпионов Тоттенхэм Футбол Англии Црвена Звезда Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Лондонский «Тоттенхэм» после первого тайма обыгрывает в Белграде «Црвену Звезду» в матче Лиги чемпионов (группа B) со счетом 1:0.

    «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм»
    «Црвена Звезда» — «Тоттенхэм»

    Единственный в первые 45 минут гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи. Сначала Кейн вышел один на один с голкипером Боряном Миланом, но пробил в штангу. На добивании первым оказался Сон, но и он не смог поразить ворота, угодив в одного из защитников.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    К мячу первым подоспел Кейн, но угодил в штангу во второй раз. На подборе снова игрок лондонцев — Алли, но и он попал в перекладину. И только после четвертого добивания Джовани Ло Чельсо смог отправить мяч в сетку ворот хозяев поля.

    За ходом матча в режиме реального времени можно следить тут. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Сверхсила «Челси» помогла сдержать шикарный «Аякс»
  • Вчера в 16:36
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Трабзонспор»
  • 2.05
  • Сегодня в 20:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Краснодар» борьбу за выход из группы?
  • «Краснодар» — «Трабзонспор». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Наберет ли ЦСКА первые баллы в Лиге Европы?
  • «Ференцварош» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Доставит ли «Партизан» хлопот МЮ?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Партизан». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Камбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делаютКоманда Юргена Клоппа умеет выходить из самых сложных ситуаций в самый последний момент 05/11/2019 в 14:400
  • 21:55
    • Загребское «Динамо» и «Шахтер» огласили составы
  • 21:47
    • Мбаппе и Икарди сыграют в атаке ПСЖ против «Брюгге»
  • 20:53
    • «Арсенал» упустил победу над «Виторией»
    Доменико Тедеско Футбол Полезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражениеРеакция спортивных СМИ на первое поражение «Спартака» при новом тренере 05/11/2019 в 02:100
  • Экспресс дня

  • Добудет ли «Краснодар» вторую победу в группе ЛЕ?
  • 3.91
    •
  • 00:15
    • Сарри: Это не была одна из наших лучших игр
  • 23:51
    • Хеведес: «Локомотив» довольно хорошо играл и создавал моменты
  • 23:39
    • Бонуччи: Мы выполнили свою первую задачу на текущий сезон
    Ковач чуть больше года возглавлял «Баварию» Футбол Ковач был обречен недолго работать в «Баварии»Реакция прессы на отставку тренера 05/11/2019 в 01:390
  • 14:43
    • Медведев: У нас всё так же стоит задача выхода из группы
  • 14:13
    • Венгер: Конечно, мне интересна работа в «Баварии»
  • 13:38
    • Матвеев рассказал о состоянии футболистов перед матчем с «Трабзонспором»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие