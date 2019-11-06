«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм»: счет 0:1 после первого тайма, обзор гола

Лондонскийпосле первого тайма обыгрывает в Белградев матче Лиги чемпионов (группа B) со счетом 1:0.

Единственный в первые 45 минут гол был забит на 33-й минуте после невероятной суматохи. Сначала Кейн вышел один на один с голкипером Боряном Миланом, но пробил в штангу. На добивании первым оказался Сон, но и он не смог поразить ворота, угодив в одного из защитников.

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К мячу первым подоспел Кейн, но угодил в штангу во второй раз. На подборе снова игрок лондонцев — Алли, но и он попал в перекладину. И только после четвертого добивания Джовани Ло Чельсо смог отправить мяч в сетку ворот хозяев поля.

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