Юран: Игра «Спартака» при Тедеско не изменилась

Бывший игрок «Спартака» и сборной Россиизаявил, что не видит особых изменений в игре «красно-белых» при

«Оживать? Да все то же самое! Матч с "Локомотивом" вытащили футболисты. Просто на эмоциях — как часто случается при смене тренера. Каждый хочет проявить себя, чтобы не присесть на лавку. Плюс соперник был вымотан после "Ювентуса", да еще потерял из-за травм кучу людей.

Победа в Кубке над "Ростовом", который приберег лидеров, — тоже не показатель. И вот теперь игра с "Арсеналом". Командой крепкой, но не более. К тому же в минувшую среду она 120 минут билась на Кубок в Екатеринбурге», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

По итогам первого круга «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. 0