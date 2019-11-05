Названа символическая сборная 15 тура РПЛ

Александр Ерохин
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Сборная 15-го тура РПЛ выглядит следующим образом:
Вратарь: Юрий Дюпин («Рубин»);
защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Иван Ордец («Динамо»), Урош Спаич («Краснодар»), Денис Кулаков («Урал»);
полузащитники: Антон Швец («Ахмат»), Александр Ерохин («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Никола Влашич (ЦСКА);
нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Владимир Обухов («Сочи»).
После 15 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», набравший 33 очка.
Символическая сборная 1️⃣5️⃣ тура #РПЛ по версии Instat Index 🔝 pic.twitter.com/dhILbSc7y1— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 5 ноября 2019 г.