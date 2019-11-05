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    Эдер: «Локомотив» настроен на победу над «Юве»

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    Нападающий «Локомотива» Эдер поделился своими ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

    «Для меня всегда приятно играть против своего коллеги по сборной и лучшего игрока в мире — Роналду. Это всегда незабываемые эмоции. Надеюсь, что мы подготовимся, и настрой у нас только на победу.

    В прошлой игре Роналду был заменен, а после он подошеёл к нам, хотел нас поддержать. Не только он, но и другие игроки подошли, чтобы выразить слова поддержки и пожелать нам удачи.

    Где было бы мне приятнее играть? Мне намного приятнее здесь. Черкизово — наш дом. Мы к этому стадиону привыкли, и это не только мое мнение, но и мнение моих коллег. Я уверен, что завтра будет большой праздник, мы постараемся порадовать наших болельщиков», — приводит слова Эдера «Чемпионат».

    Матч «Локомотив» — «Ювентус» состоится 6 ноября в Москве. Встреча начнется в 20:55 мск. 0

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