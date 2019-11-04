«Спартак» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Московскийпотерпел домашнее поражение от тульского(0:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

Единственный мяч был забит на 16-й минуте. Комбаров с правого фланга исполнил мягкий навес к вратарской красно-белых, где свободный Евгений Луценко головой направил мяч точно под дальнюю штангу ворот.

На 87-й минуте желтую карточку получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, которая стала для него второй в трех матчах российской премьер-лиги.

«Арсенал», прервавший свою серию из семи матчей без побед, набрал 19 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак», потерпевший первое поражение под руководством Тедеско, с 18 очками расположился на девятом месте.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов», а «Арсенал» дома встретится с «Зенитом».