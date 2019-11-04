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    «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу», потерпев первое поражение при Тедеско

    «Спартак» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

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    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Единственный мяч был забит на 16-й минуте. Комбаров с правого фланга исполнил мягкий навес к вратарской красно-белых, где свободный Евгений Луценко головой направил мяч точно под дальнюю штангу ворот.

    На 87-й минуте желтую карточку получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, которая стала для него второй в трех матчах российской премьер-лиги.

    «Арсенал», прервавший свою серию из семи матчей без побед, набрал 19 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    «Спартак», потерпевший первое поражение под руководством Тедеско, с 18 очками расположился на девятом месте.

    В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов», а «Арсенал» дома встретится с «Зенитом».

    РПЛ. 15-й тур
    «Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:1 (0:1)
    Гол: Луценко, 16«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Кутепов (Умяров, 45+2), Мельгарехо, Зобнин, Ананидзе (Гулиев, 84), Мирзов, Тил (Понсе, 72), Айртон, Ларссон«Арсенал» (Тула): Шамов, Комбаров (Хагуш, 68), Денисов, Беляев, Григалава, Бауэр, Костадинов, Чаушич (Горбатенко, 80), Лесовой, Ткачев, Луценко (Э.Кангва, 85)Предупреждения: Луценко, 30. Денисов, 60. Умяров, 86
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