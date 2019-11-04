«Спартак» — «Арсенал»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
«Спартак»
Единственный мяч был забит на 16-й минуте. Комбаров с правого фланга исполнил мягкий навес к вратарской красно-белых, где свободный Евгений Луценко головой направил мяч точно под дальнюю штангу ворот.
На 87-й минуте желтую карточку получил главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, которая стала для него второй в трех матчах российской премьер-лиги.
«Арсенал», прервавший свою серию из семи матчей без побед, набрал 19 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.
«Спартак», потерпевший первое поражение под руководством Тедеско, с 18 очками расположился на девятом месте.
В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Крылья Советов», а «Арсенал» дома встретится с «Зенитом».
РПЛ. 15-й тур
«Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 0:1 (0:1)
Гол: Луценко, 16«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Кутепов (Умяров, 45+2), Мельгарехо, Зобнин, Ананидзе (Гулиев, 84), Мирзов, Тил (Понсе, 72), Айртон, Ларссон«Арсенал» (Тула): Шамов, Комбаров (Хагуш, 68), Денисов, Беляев, Григалава, Бауэр, Костадинов, Чаушич (Горбатенко, 80), Лесовой, Ткачев, Луценко (Э.Кангва, 85)Предупреждения: Луценко, 30. Денисов, 60. Умяров, 86