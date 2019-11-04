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    Черевченко: Могли забить «Спартаку» два или три, если бы сыграли поспокойнее

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    Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился впечатлениями после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России.

    Игорь Черевченко
    Игорь Черевченко

    «Поблагодарили ребят, и сказал, что у них есть характер. Команда преодолела неудачные эмоции после серии пенальти в Кубке.

    Благодарен ребятам за то, что они сделали сегодня. Они молодцы.

    Шамов уже третью игру проводит за "Арсенал". Он себя показал с хорошей стороны. У нас даже мысли не было, чтобы менять его на другого вратаря.

    Игра до гола? Сейчас можно говорить все, что угодно. Игроки сыграли дисциплинированно, вратарь нас выручил.

    Можно было забить два или три, если бы сыграли поспокойнее», — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». 0

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